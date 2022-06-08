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德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024

編譯郭宣含／綜合7日電
佛州州長德桑提斯在共和黨內人氣起來越旺，有超過前總統川普的趨勢。(路透)
佛州州長德桑提斯在共和黨內人氣起來越旺，有超過前總統川普的趨勢。(路透)

根據「西部保守派高峰會」(Western Conservative Summit)民調，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)連續第二回勝過前總統川普，今年71%民眾支持德桑提斯參選2024年總統，超過川普67%的支持度；川普的顧問則透露，川普可能提早在7月宣布參選總統，以候選人的身分重返政壇，而非造王者，不過他尚未做出最後決定。

政治新聞網站Politico報導，根據西部保守派高峰會年度民調，71%受訪者希望德桑提斯參選2024年總統，相較之下，川普支持度為67%，共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)支持度則為28%。

川普的顧問透露，川普可能提早在7月宣布參選總統，不過尚未做出最後決定。(路透)
川普的顧問透露，川普可能提早在7月宣布參選總統，不過尚未做出最後決定。(路透)

雷諾內華達大學(UNR)5月底民調也發現，該州選民支持德桑提斯(48%)參選更勝川普(42%)；但若只針對共和黨選民，川普(73%)支持度則超越德桑提斯(69%)。

「許多人認為，德桑提斯開始寫後川普時代的政黨定義。」科羅拉多州共和黨顧問桑德伯格(Tyler Sandberg)表示：「德桑提斯更常挺身為政策而戰，而非在推特上開砲。」

德桑提斯在新冠疫情顛峰開放佛州經濟，爾後他在地方和全國保守派的支持度也水漲船高；他連續兩年在美西最大保守派集會的民調中擊敗川普，凸顯他在西部共和黨名氣漸開。

內華達州共和黨顧問傑克森(Paul Jackson)分析，川普有兩類支持者，一部分是純粹支持川普的人，但更多人支持川普政策卻不認同其言論，桑德提斯則頗受後者的支持。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普顧問透露，川普在海湖莊園(Mar-a-Lago)感到焦慮無聊，有意參選2024年總統，且最早可能在7月宣布參選。

川普多名親信表示，川普應該等到11月期中選舉後再宣布，但強調川普對於是否參選尚未做出最後決定。

兩名川普內圈人士告訴NBC新聞網，他們在非正式的情況下被問及川普在7月4日宣布參選的可能性，但川普長期顧問米勒(Jason Miller)表示，川普尚未決定是否參選，並稱就算只是私下討論預定7月4日宣布參選，都是「不實」說法。

第二名顧問認為川普應該暫緩行動，到期中選舉後再宣布是否參選；不過川普向來衝動敢言，可能只會「提早而非延後」參加選戰。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)告訴NBC新聞網，他看到大眾期待川普回歸，但他未回應時間點的問題。

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