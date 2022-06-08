國會暴動案 華郵：川普曾計畫與支持者會合赴國會

華盛頓郵報報導，國會山莊暴亂案發生前兩周，川普持續向特勤局施壓，要求局方制定計畫，供他與支持者會合，由臨近白宮的停車場，率領他們遊行往國會山莊。(美聯社)

消息人士7日透露，2021年1月6日國會山莊暴亂案發生前不久，特勤局曾應時任總統的川普 所求，向華府警察局申請開闢專道，讓川普得與支持者會合，向國會「進軍」，但遭到拒絕而取消，經證人供述之後，此事正由國會調查委員會偵辦之中。

川普向特勤局施壓 促警方開路

華盛頓郵報報導，國會山莊暴亂案發生前兩周，川普持續向特勤局施壓，要求局方制定計畫，供他與支持者會合，由臨近白宮的停車場，率領他們遊行 往國會山莊；川普曾預測，遊行會很「狂野」。

特勤局早先曾拒絕川普的要求，但1月6日當天，川普愈催愈急，要特勤局開路出來，特勤局幹員聽到川普唆使約3萬名支持者向國會進發，另暗示自己會跟他們會合；川普表示，任務很清楚，就是向「軟弱」的共和黨國會議員施壓，要他們拋棄2020年選舉結果，不認證拜登當選下一位總統。

華府警局以人力吃緊為由拒絕

調查委員會約談的證人表示，川普做此發言之後，特勤局立刻向華府警察局要求封鎖多處道路交叉區；但華府警察局以人力吃緊為由而拒絕，華府警局當時正監控多起抗議事件，後來還得在國會山莊協助維持秩序，暴民愈聚愈多。

一名高級警官向華郵表示，特勤局高層後來以不可行、不安全為由，放棄開路給川普的想法。

華府特區 副市長發言人多拉‧泰勒-洛(Dora Taylor-Lowe)7日證實，特勤局當天試著尋求華府警局幫忙，開路供總統車隊通行，但警局拒絕。

調查委員會9日起召開高規格公聽會，這番證詞恐將成為焦點；證詞顯示，川普當天發言前好幾天，曾急著想加入支持者，往國會「進軍」。各單位並未簽發許可，供那起遊行舉行，但好幾位川普盟友曾在極右社群媒體上提倡，往國會進發是好法子，可以向國會施壓，不得認證拜登在選舉獲勝。

川普以前向華郵表示，他希望2021年1月6日前往國會山莊，但遭特勤局擋下；他早先堅持要加入遊行，此事以往未經報導，特勤局官員曾考慮採取行動，在暴亂事件迭次展開之前，載送川普前往當地，此事也未曾公開。

新的內情反映調查委員會焦點愈來愈放在當時白宮是否曾想拉特勤局進來，幫忙川普拒不和平轉移政權。