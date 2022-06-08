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川普前幕僚爆料：巴農為特赦 宣傳選舉舞弊論

記者顏伶如／綜合報導
前白宮資深顧問巴農在2021年11月因藐視國會傳票而被起訴。(美聯社)
前白宮資深顧問巴農在2021年11月因藐視國會傳票而被起訴。(美聯社)

曾任川普競選團隊幕僚的紐恩伯格(Sam Nunberg)接受「大西洋月刊」(The Atlantic)專訪時表示，前川普政府白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)根本不相信川普聲稱總統大選有弊端等說詞，之所以不斷大肆鼓吹沒有根據的選舉陰謀論，只為了爭取川普特赦。

巴農回應：匪夷所思

巴農拒絕配合眾院國會暴動調查小組的傳訊，去年11月遭司法部藐視國會等兩項刑事罪名起訴，華府法院訂於7月開庭；對於紐恩伯格的爆料，巴農表示「匪夷所思」，並說深信川普勝選結果遭竊。紐恩伯格與巴農曾在川普2016年競選團隊共事，後來巴農成為競選團隊的首席策略長。

紐恩伯格：自欺欺人

紐恩伯格受訪時說，巴農是在「自欺欺人」，「他從來不相信選舉結果可以推翻，他只不過想爭取特赦而已」。他表示，巴農原本的盤算是，結束白宮任職後，便可成為全球民粹主義風潮的重量級策士，「然而，到頭來，巴農仍然只能以胎兒姿態，蜷曲在川普腳邊」。

巴農與其他三名被告涉嫌選舉募款詐騙，以美墨邊境築牆計畫「我們來築牆」(We Build the Wall)為幌子自肥超過100萬元，遭紐約曼哈頓聯邦檢察官起訴，2021年1月，川普在卸任前特赦了巴農。

直到現在，巴農在播客節目「戰情室：疫情」(War Room: Pandemic)中，持續散布川普選舉勝利遭到竊取的陰謀論。

「大西洋月刊」報導指出，前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)說，巴農身陷選舉陰謀論的大謊言中，過去的風光日子不在。

巴農則回應表示，紐恩伯格所言讓人「匪夷所思」；他說：「他們不相信的事情，並不代表我也不相信。我是真的相信，而且深信不移。」

川普 白宮 美墨邊境

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