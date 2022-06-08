控槍案參院兩黨協商關鍵階段 拜登會民主黨代表墨菲

近日多起大型濫殺槍案，國會修法控槍，勢在必行。圖為拜登總統(左)7日與參院民主黨主導控槍立法的康州聯邦參議員墨菲，在白宮橢圓型辦公室外商談控槍立法。(美聯社)

參院兩黨7日繼續舉行控槍立法協商，儘管雙方都對達成協議表示樂觀，民主黨 首席協商代表墨菲(Chris Murphy)認為雙方立場趨近，而不是更遠，但迅速達成控槍協議的希望不大，兩黨已不再堅持數日內達成。拜登 總統7日會晤墨菲參議員時表示，他對兩黨協商的進展感到鼓舞。

墨菲說，他與拜登談了半小時，與共和黨 協商已進入關鍵階段，儘管白宮不插手兩黨協商，而是為協商人員留下空間，但向總統通報協商的進展很重要。

墨菲表示，本周前達成協議仍是他的目標。他感激拜登為協商人員提供達成協議所需要的空間，但他仍與白宮和總統定期接觸，因為「沒人比拜登更了解參院，總統知道為了達成協議，我們必須做出妥協，最終達成的協議還需總統支持和簽署」。

民主黨人感到樂觀的是，最早本周末或下周可能達成範圍較窄並有針對性的協議，部分問題未來數日可能得到解決，包括購槍年齡從18歲提高到21歲。但民主黨人同時警告說，任何最後的妥協，都將與控槍所需要的各項措施相距甚遠。

來源：MSNBC

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，他希望協商雙方找到共同點，以真正達成一個與眾不同的結果，但他認為「現在預測會得到多少共和黨人的支持為時過早，我們還沒有達成協議，我希望協商取得結果，希望盡早達成協議」。

而共和黨首席協商代表孔寧(John Cornyn)則呼籲對協商要有耐心，並警告不要人為地設定協商的最後期限，他說，參院本周不會達成兩黨共識的協議，也不會舉行投票。

民調顯示，多數國人支持嚴格控槍，紐約州水牛城槍案一名受害人的遺孀表示，控槍問題無關共和黨與民主黨，而是關乎到人和人的性命。

但兩黨的任何協議都不可能包括拜登和多數民主黨人希望對擁槍權增加的新限制，拜登上周呼籲限制半自動步槍、攻擊步槍和大容量彈夾，以及將購槍年齡從18歲提高到21歲。

民主黨控制的眾院8日將對部分控槍舉措進行表決，但由於許多共和黨人反對從嚴控槍，眾院就算通過法案，也不可能在參院通過。