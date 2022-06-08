槍沒收好…佛州2歲童射死父親 母被控刑事重罪

26歲的死者馬布里與男童的母親瑪麗·艾拉。(佛州橘郡警局)

佛羅里達州上個月發生一起家庭悲劇，一名兩歲男童在家長沒注意的情況下取得槍枝，不慎將父親射死；男童的母親瑪麗·艾拉(Marie Ayala)如今被控謀殺、有罪過失(culpable negligence)和持有武器的刑事重罪。

佛州 橘郡(Orange County)警方指出，26歲的死者馬布里(Reggie Mabry)與艾拉育有三子，定居在奧蘭多(Orlando)；5月26日馬布里在家打電動時，不幸遭到兩歲兒子持槍射殺。

橘郡警長米納(John Mina)在記者會上表示：「犯案的槍枝並未被安全儲放，事實上，他們把槍枝放在即使是兩歲幼兒都能取得的地方，才會釀成這起悲劇。」

警方的紀錄指出，艾拉向警方聲稱，她的五歲兒子告訴她是兩歲的弟弟向爸爸開槍，但無法解釋弟弟究竟是如何取得槍枝；目前兒童都毫髮無傷，全被安置在佛羅里達家庭與兒童中心。

警方也遺憾表示，若家長當初妥善將槍枝收好，悲劇就不會發生，米納說：「這些孩子們等於失去父母了，而其中一個孩子得一輩子受到良心的譴責。」

根據佛州法律，家中的槍枝必須放在有鎖的盒子裡，或是安裝密碼鎖，避免16歲以下的兒童隨意取得；當局也提醒有槍的家長必須謹慎保管槍枝，米納說：「如果你有槍枝但沒有保管好，這樣的悲劇只會一而再再而三地發生。」

據稱，艾拉和馬布里過去都曾因疏忽兒童照護和持有毒品 被判處緩刑，而且也沒有獲得持槍許可；根據獄方的資料，艾拉6日已被安置在拘留所 ，而且不得保釋，法律文件也僅顯示艾拉有一名公設辯護律師。