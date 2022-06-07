國會暴亂 川普該負責？民調從52%降至45%

美國民意轉變，認為川普應為國會暴亂負責者下降，認為不該負責者增加。圖為極右團體在俄勒岡州波特蘭遊行時，舉著川普畫像。(Getty Images)

國家廣播公司(NBC)最新民調 顯示，認為前總統川普 應為去年1月6日國會暴動事件負主要責任的比率下降；這也代表國會調查委員會若無法提出「重磅消息」，則公眾終將會對這宗曾經震驚全球的事件失去興趣。

NBC於上個月初進行的民調顯示，45%民眾認為川普就國會暴動事件負主要責任，較去年1月的52%相比下降；其中17%民眾認為川普要為此事承擔「全部責任」，28%民眾認為川普應負「大部分責任」，而在去年1月時，這兩個數字分別為28%及24%。

認為川普只須就暴動事件負「部分責任」的民眾，從18%升至20%；認為川普「不太需要為事件負責任」的民眾，則從29%上升到35%。

認為川普需為暴動事件負責的民眾下滑的趨勢，在三個政治光譜中均出現：在民主黨支持者中，認為川普需要負主要責任的比率從91%降至87%，共和黨支持者則是從11%降至9%，獨立人士則是從44%降至41%。

NBC在報導中說，這份調查，代表隨著時間過去，民眾終究會逐漸淡忘此事，讓時間站在川普這邊，除非眾院 調查委員會接下來的作為，能夠重新勾起民眾注意。

國會山莊報(The Hill)則報導，阿默斯特麻州大學近期民調顯示，52%民眾希望能夠瞭解更多關於暴動事件的消息，48%表示，他們更相信「該是繼續向前看的時候了」，占比幾乎各半。