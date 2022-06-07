我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

麗茲錢尼：國會攻擊是「縝密」陰謀 令人毛骨悚然

編譯陳韻涵／綜合6日電
共和黨的聯邦眾議員錢尼說，攻擊國會是有計畫的陰謀。(路透)
共和黨的聯邦眾議員錢尼說，攻擊國會是有計畫的陰謀。(路透)

共和黨聯邦眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)5日受訪時表示，去年1月6日國會攻擊事件是「經過縝密規畫的陰謀」；民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)則表示，新證據顯示川普支持暴亂，「不只是煽動」；共和黨聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)則表示，若川普為攻擊事件道歉，會考慮再次挺川。

錢尼是國會暴亂事件眾院特別調查委員會中，唯二共和黨成員之一，她訂9日出席首場公開聽證會。

錢尼5日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)周日早晨(Sunday Morning)節目訪問時表示，國會暴亂事件是「經過縝密規畫的陰謀」。她被問到該攻擊事件是否存在陰謀時答道，「非常明顯、規畫的相當完備，令人毛骨悚然，處處令人關切。」

九位委員會成員表示，聽證會重點將擺在川普試圖動搖選舉結果的直接角色，以及川普對於選舉舞弊的執著是否為國會暴力事件鋪路。

委員會歷經十個月調查，訪問近1000名相關人士且進行多場閉門會談；錢尼表示，有信心委員會找到的新證據將說服大眾，重申川普威脅民主。

共和黨的聯邦眾議員錢尼(右一)說，攻擊國會是有計畫的陰謀。(路透)
共和黨的聯邦眾議員錢尼(右一)說，攻擊國會是有計畫的陰謀。(路透)

她說：「我們面對的情況並非前總統自責，而是他持續表達強烈措辭，而這些措辭促成攻擊事件；人們必須注意、放亮雙眼並了解，若不挺身捍衛，我們的民主體制有多麼不堪一擊。」

政變理論也有另一套說法，民主黨眾議員拉斯金曾言，「這是川普為推翻2020年總統大選結果，而針對拜登和國會籌畫的一場『政變』；我們公開事件全貌，這是一場暴力叛亂和未遂政變，因為(前副總統)潘斯拒絕配合計畫而救了我們。」

此外，拉斯金6日接受華盛頓郵報訪問時說：「委員會發現川普不只是煽動的證據，我們將公布所有涉案人士的相關證據。」

另一方面，南卡羅來納州眾議員萊斯5日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)節目本周(This Week)專訪，面對主持人提問是否還會再次支持川普時答道：「不會，除非他道歉」。

萊斯是當初投票支持彈劾川普的十名共和黨議員之一，他稱川普不僅要道歉，還要真心誠意的道歉，才有可能重新贏得他的支持。

來源：CBS Sunday Morning

川普 眾議員 共和黨

上一則

國會暴亂 川普該負責？民調從52%降至45%

下一則

國會暴動案9日公聽會 眾議員謝安達：將曝更多勁爆內情

延伸閱讀

國會暴亂事件將再展開聽證 僅4成民眾相信調查公平公正

國會暴亂事件將再展開聽證 僅4成民眾相信調查公平公正
備戰國會暴亂公聽會 川普動員盟友護駕

備戰國會暴亂公聽會 川普動員盟友護駕
加州麥卡錫、愛州雷諾茲 初選獲川普背書

加州麥卡錫、愛州雷諾茲 初選獲川普背書
國會暴亂調查拒作證 川普前顧問納瓦羅被控藐視國會

國會暴亂調查拒作證 川普前顧問納瓦羅被控藐視國會

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
圖為拜登總統30日在阿靈頓公墓進行國殤日演說。(美聯社)

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

2022-05-31 09:48
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

2022-06-05 15:36

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了