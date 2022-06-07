麗茲錢尼：國會攻擊是「縝密」陰謀 令人毛骨悚然

共和黨的聯邦眾議員錢尼說，攻擊國會是有計畫的陰謀。(路透)

共和黨 聯邦眾議員 麗茲·錢尼(Liz Cheney)5日受訪時表示，去年1月6日國會攻擊事件是「經過縝密規畫的陰謀」；民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)則表示，新證據顯示川普 支持暴亂，「不只是煽動」；共和黨聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)則表示，若川普為攻擊事件道歉，會考慮再次挺川。

錢尼是國會暴亂事件眾院特別調查委員會中，唯二共和黨成員之一，她訂9日出席首場公開聽證會。

錢尼5日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)周日早晨(Sunday Morning)節目訪問時表示，國會暴亂事件是「經過縝密規畫的陰謀」。她被問到該攻擊事件是否存在陰謀時答道，「非常明顯、規畫的相當完備，令人毛骨悚然，處處令人關切。」

九位委員會成員表示，聽證會重點將擺在川普試圖動搖選舉結果的直接角色，以及川普對於選舉舞弊的執著是否為國會暴力事件鋪路。

委員會歷經十個月調查，訪問近1000名相關人士且進行多場閉門會談；錢尼表示，有信心委員會找到的新證據將說服大眾，重申川普威脅民主。

共和黨的聯邦眾議員錢尼(右一)說，攻擊國會是有計畫的陰謀。(路透)

她說：「我們面對的情況並非前總統自責，而是他持續表達強烈措辭，而這些措辭促成攻擊事件；人們必須注意、放亮雙眼並了解，若不挺身捍衛，我們的民主體制有多麼不堪一擊。」

政變理論也有另一套說法，民主黨眾議員拉斯金曾言，「這是川普為推翻2020年總統大選結果，而針對拜登和國會籌畫的一場『政變』；我們公開事件全貌，這是一場暴力叛亂和未遂政變，因為(前副總統)潘斯拒絕配合計畫而救了我們。」

此外，拉斯金6日接受華盛頓郵報訪問時說：「委員會發現川普不只是煽動的證據，我們將公布所有涉案人士的相關證據。」

另一方面，南卡羅來納州眾議員萊斯5日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)節目本周(This Week)專訪，面對主持人提問是否還會再次支持川普時答道：「不會，除非他道歉」。

萊斯是當初投票支持彈劾川普的十名共和黨議員之一，他稱川普不僅要道歉，還要真心誠意的道歉，才有可能重新贏得他的支持。

來源：CBS Sunday Morning