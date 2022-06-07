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國會暴動案9日公聽會 眾議員謝安達：將曝更多勁爆內情

編譯潘勛、記者顏伶如／綜合報導
調查委員會主席謝安達(右)說，委員會握有川普女兒伊凡卡和女婿庫許納作證影片。(美聯社)
調查委員會主席謝安達(右)說，委員會握有川普女兒伊凡卡和女婿庫許納作證影片。(美聯社)

民主黨聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)5日暗示，國會暴亂案還有更多勁爆的內情，民眾並不知道，調查委員會9日開始舉辦的公聽會，可望讓民眾首度得聞全貌。

謝安達上哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)表示，民眾已由調查委員會的發現，領教到國會暴亂案「一些勁爆內容」，但他保證9日開始的聽證會，能揭露更多叫人吃驚內容。

謝安達表示，委員會的宗旨，在對全國提出敘事，指出當天發生什麼事，國家距喪失民主制度有多近，而導致暴亂的又是什麼事；他認為自己很了解民眾，大家已了解好些勁爆內容，只是還有很多事並未知曉，此中最重要的，可能是民眾未能見到事件是如何蓄意編組起來的，環環相連。

眾院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會9日晚間晚間8時將舉行首場電視轉播公聽會，目前還不曉得誰會公開作證；委員會並未公布任何證人的姓名；主席湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)指出，整個6月可能要辦多達八場公聽會，委員會將提出調查的所見所得，其中包括約談1000多人。

謝安達另指出，委員會打算提出新事證，顯示當時有「暴力傾向」，另提出紮實敘述，各項事件如何導致暴動。

調查委員會主席謝安達說，委員會握有川普女兒伊凡卡(右)和女婿庫許納作證影片。(美...
調查委員會主席謝安達說，委員會握有川普女兒伊凡卡(右)和女婿庫許納作證影片。(美聯社)

料播伊凡卡夫妻作證錄影

另外，消息人士透露，前總統川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及夫婿庫許納(Jared Kushner)接受調查人員詢問的作證影片，屆時將會播出。

知情人士說，除了伊凡卡、庫許納夫妻檔的作證錄影之外，公聽會上也將播出某些先前未能曝光的影相，讓這場轉播成為「看頭十足的電視節目」。委員會除了公布證人面對面接受調查人員詢問的影片存檔，還將公布其他證人以預錄方式提供證詞的影片。委員會尚未公布公聽會的證人名單。

根據報導，調查委員會將在9日公聽會上透過證據呈現，從國會暴動事件凸顯川普想把選舉結果操控成對己有利的意圖。

華盛頓郵報報導，最後一場公聽會將由民主黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員路里亞(Elaine Luria)、共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)共同主持，內容將直接鎖定在川普以及川普的各種行為。國會暴動發生後，金辛格與另外九名共和黨籍眾議員在川普遭國會彈劾時投下贊成票，結果成為川普的眼中釘。

川普 眾議員 伊凡卡

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