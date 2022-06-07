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「驕傲男孩」涉國會暴亂 首領與4手下陰謀叛亂罪起訴

記者張聲肇、編譯林梅婕／綜合6日電
極右派團體「驕傲男孩」的幾名首領因煽動國會暴亂而被起訴，圖為「驕傲男孩」前主席塔里歐在俄勒岡州波特蘭造勢。(美聯社)
極右派團體「驕傲男孩」的幾名首領因煽動國會暴亂而被起訴，圖為「驕傲男孩」前主席塔里歐在俄勒岡州波特蘭造勢。(美聯社)

極右派組織「驕傲男孩」的首領塔里歐(Henry “Enrique” Tarrio)及四名手下6日遭陰謀叛亂罪名起訴。這是司法部擴大調查2021年元月6日國會暴亂所採取的法律行動，先前已對同樣是極右派的「守誓者」(Oath Keepers)首領等人提出同樣罪名的起訴。

檢方表示，現年38歲的塔里歐當天人不在華府，而從附近的馬里蘭州指揮組織成員攻入國會，引發震驚全球的暴力抗議事件。被告的手下佩佐拉(Dominic Pezzola)於當天下午2時13分用盜走的警用盾牌率先破窗闖入國會。

這兩人和另三名手下諾狄恩(Ethan Nordean)、比格斯(Joseph Biggs)和雷爾(Zachary Rehl)6日上午皆被指控策畫「阻撓國會認證總統程序」，並聚集來自各地的成員攻占國會等10項罪名。所有被告最後也被控以策畫、煽動暴亂、衝撞國會、導致當天投票的國會議員被迫撤離，遭到起訴。

極右派「守誓者」已3人認罪

檢方先前已對「守誓者」領導人羅茲(Elmer Stewart Rhodes)及其10名手下起訴史上罕見的「陰謀叛亂」罪名，這也是國會暴亂事件首次對被告提出這麼嚴重的控罪。10人當中已有3人認罪，並與司法部達成認罪協議。這三人分別為34歲的詹姆斯(Joshua James)、44歲的烏爾瑞奇(Brian Ulrich)和44歲的威爾森(William Todd Wilson）。

檢方對這兩大極端組織的領導人和手下提出重罪起訴，顯示當局掌握這類團體行動的來龍去脈，得知彼此之間即使沒有共同的目標，也有重疊的部分。

司法部與聯邦調查局(FBI)的調查也逐步擴及前總統川普的「政治幕僚」圈，甚至發現守誓者的成員在國會暴亂前兩天曾為川普的親信史東(Roger Stone)提供維安服務。

眾院事件調查委員會將在9日舉行公聽會，屆時這些政治力之間的默契、協調細節，或將進一步大白於世。

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