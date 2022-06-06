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別再污名 心理疾病與暴力行動僅有5%關聯

編譯郭宣含／綜合5日電
許多暴力犯罪被歸咎於心理疾病，但一項研究指出，患有心理疾病者的暴力傾向並不高。(美聯社)
許多暴力犯罪被歸咎於心理疾病，但一項研究指出，患有心理疾病者的暴力傾向並不高。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，美國大規模槍擊案重燃心理健康與暴力行動關係的討論；心理專家指出，多數暴力舉止由無心理疾病史的人所犯下，研究也顯示，雖然心理疾病可能導致暴力，但不可能以此預測某人是否會有暴力舉動。

美國精神學會(APA)警告，污名化有心理疾病的人，恐使這些人不願尋求治療，「絕大多數心理疾病患者無暴力舉動，他們反而比加害者更容易淪為暴力犯罪的受害者。」

根據非營利調查機構「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)，今年美國已發生逾200起涉及4人或以上受害者的大規模槍擊案。

杜克大學醫學院心理與行為研究教授史旺森(Jeffrey Swanson)表示，大規模槍擊案難以預測，因為與暴力相關的風險因素往往不夠確切；他指出，年輕與男性這兩個因素與槍擊案具高度相關，但也有更大量的年輕男性無暴力舉止。

史旺森和多名研究人員均指出，多數有心理健康症狀的人並不暴力；史旺森的研究顯示，僅有不到5%的暴力舉止可歸於心理疾病。

根據麥克阿瑟暴力風險評估研究(MacArthur Violence Risk Assessment Study)，12%暴力事件早於其精神病問題，其餘暴力事件則無法用心理疾病相關症狀來解釋。

司法部在2011年和2012年對囚犯進行調查發現，17%囚犯有心理疾病，29%囚犯因暴力犯罪入獄；另一份全國思覺失調症(Schizophrenia)病患的研究發現，3%病患近期施暴時攜帶武器。

俄亥俄州立大學魏斯納醫學中心(Wexner Medical Center)臨床心理學家布萊恩(Craig Bryan)表示：「我們高估心理健康症狀與暴力的假設關係。」

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，在新冠疫情期間，美國槍枝相關死亡率創下逾25年新高。根據美國心理疾病聯盟(NAMI)，53％自殺案件為槍枝所致，而且逾半的自殺者並無心理疾病史。

麥克阿瑟的評估研究指出，比起心理疾病史，其他因素更容易預測暴力行動，包括個人是否具有暴力行動前科、童年遭虐、反社會行為，以及其父親是否濫用藥物。

槍擊 心理健康 暴力犯罪

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