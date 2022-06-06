槍太好買…該延購槍等待期？限購槍年齡？

專家建議，延長購槍等待期有助減少槍枝犯罪。圖為顧客在奧克拉荷馬州土耳沙一家槍店外面排隊等候購槍。(美聯社)

半自動步槍容易取得，成為近年槍擊 案頻傳的主因之一，購槍等待期與購買年齡限制的辯論再次浮上檯面。

2016年，19歲的伊凡諾夫(Allen Ivanov)闖進西雅圖一場派對，槍殺華裔前女友等三人並造成另一人重傷後，供稱犯案前一周「輕易取得槍枝」是他痛下殺手的原因之一。他表示，做案前不熟悉操作突擊步槍，一度把車停在預謀犯案地點的街道上，坐在車內研究使用說明書。

購槍後不久便殺人的悲劇一再重演，過去三周紐約水牛城、德州烏瓦德鎮(Uvalde)和奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)分別發生大規模槍擊案，共奪走35條人命。

土耳沙槍案中，45歲男子路易斯(Michael Louis)不滿背部手術後持續疼痛，犯案前三小時買一支AR-15突擊式步槍，闖進醫院槍殺他的外科醫生和其他三人，最後飲彈自盡；烏瓦德槍案中，18歲兇嫌拉莫斯(Salvador Ramos)在犯案前一周買槍，之後闖入羅布小學槍殺師生21人。

克拉莫(Paul Kramer)的兒子威爾(Will)在伊凡諾夫的槍口下身受重傷，克拉莫2018年在華盛頓州 倡議購買自半自動步槍需等待十天及禁止年輕人購買這類武器的法案。他說：「若此法付諸實行，會有天壤之別。這些大規模槍案的槍枝仍照以往的方式取得，(法案)很可能挽救生命。」

美聯社報導，目前只有九個州和哥倫比亞特區，針對部分槍械設定明確的購買等待期。

加州、佛州、夏威夷州、伊利諾州、羅德島州和哥倫比亞特區對所有武器購買都設有3到14天的等待期不等，明尼蘇達州與華盛頓州則對半自動步槍和手槍設置等待期，馬里蘭州和新澤西州 只針對手槍設定等待期。

為預防槍枝暴力成立的吉福茲法律中心(The Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)表示，購槍限制能讓當局有更多時間對購槍者進行背景調查，阻止衝動、情緒化的人立即使用購得的槍枝傷人或自殘。

聯邦政府並未規定購槍等待期，眾院去年通過一項法案，擬把槍枝審查期從3天延至10天，但這項法案面臨共和黨反對且並未列入參院協商議程。