降低槍枝暴力 70%國人挺「優先立法」

民調顯示，七成民眾認為降低槍枝暴力是最優先的立法事項。圖為康州州長拉蒙特(左二)檢視州警查獲的攻擊性槍枝。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)與艾普索斯(Ipsos)民調 公司公布最新調查報告，在全美槍擊 案頻傳之際，整體而言70%的國人認為，比起立法保障擁槍權，降低槍枝暴力的問題才應該是當前的立法重點；不過，擁槍權相關議題向來是兩黨支持者意見最為分歧的話題之一，因此民主黨與共和黨 支持者在這份民調中顯現的意見也非常不同。

民調數據顯示，自認為民主黨支持者的受訪者共90%認同降低槍枝暴力法案應優先於保障擁槍權法案，自述為中立選民者也有75%認同此主張；整體而言，只有29%的受訪者認為保障擁槍權比防治槍枝暴力更重要；然而，自述為共和黨人的受訪民眾中，有56%相信「擁槍權保障法案應優先於限制槍枝暴力」，顯然高於全國平均。

與此同時，由於德州烏瓦德(Ulvade)小學槍擊案影響深遠，哥倫比亞廣播公司(CBS)也針對學童父母就校園槍枝暴力問題調查，結果與ABC/Ipsos所做的民調數據相去不遠，約72%的父母「非常擔心」自己孩子的校園發生槍案，19%「不是很擔心」，完全不擔心的父母只有9%。

事實上，或許是因為大多數令人印象深刻的槍擊案都發生在學校，導致家有幼童的父母向來是支持限槍法案的主力；根據CBS的這份調查報告，81%的父母支持對槍枝買主進行全面背景調查、72%支持槍械商店全面建立「買主警示系統」、62%支持全面禁止AR-15步槍的販售。

民調顯示，七成民眾認為降低槍枝暴力是最優先的立法事項。圖為加州司法廳展示查獲的攻擊性槍枝。(美聯社)

父母群體 對控槍法案最有信心

同時，父母也是對控槍法案能否成功最有信心的群體，72%認為只要政府願意，美國一定能很大程度上防止槍枝暴力；比28%的父母認為「槍案是自由社會所必須承受的風險」來得多。

相對於絕大多數民眾期待政府能提出有效措施防治槍擊案，由於共和黨反對阻力強大，最終出爐的限槍法案可能不如大眾所預期。正代表民主黨在國會與共和黨磋商的康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)就說：「目前任何可能通過的協議都不包含『全面背景調查』或『全面禁止攻擊性武器』，我沒辦法完全按照自己的意願通過我認為最適合的法案。」