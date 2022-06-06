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血腥周末 全美3地大規模濫射 至少9死 費城多名槍手朝群眾開槍

編譯陳韻涵／綜合5日電
費城在星期日凌晨發生大規模街頭槍擊案，至少3死11傷。圖為警方在現場找到沾滿血跡的衣服。(美聯社)
費城在星期日凌晨發生大規模街頭槍擊案，至少3死11傷。圖為警方在現場找到沾滿血跡的衣服。(美聯社)

血腥周末又降臨，全美至少三地發生槍擊案，造成數十人傷亡。費城鬧區4日晚發生槍手朝群眾開槍的事件，造成3人死亡、11人受傷，兇嫌在逃；田納西州東南部城市查塔努加(Chattanooga)5日清晨發生大規模槍擊案，造成3人死亡、14人受傷；密西根州5日凌晨也傳出槍響，已知3人喪命、2人受傷。

非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)數據顯示，上周末全美共發生12起大規模槍擊案。

費城在星期日凌晨發生大規模街頭槍擊案，至少3死11傷。圖為街邊商店留下的彈孔及地...
費城在星期日凌晨發生大規模街頭槍擊案，至少3死11傷。圖為街邊商店留下的彈孔及地上的血跡。(美聯社)
費城在星期日凌晨發生大規模街頭槍擊案，至少3死11傷。圖為監視器截圖顯示，當時街...
費城在星期日凌晨發生大規模街頭槍擊案，至少3死11傷。圖為監視器截圖顯示，當時街上行人眾多。(路透)
費城在星期日凌晨發生大規模街頭槍擊案，至少3死11傷。因為槍手在多個地點開槍，警...
費城在星期日凌晨發生大規模街頭槍擊案，至少3死11傷。因為槍手在多個地點開槍，警方動用大量黃色膠帶封鎖現場。(路透)

費城街頭濫開槍 3死11傷

費城警方表示，多名槍手4日接近午夜時分，在熱鬧的南街(South Street)街頭，隨機朝狂歡群眾開槍，造成兩名男子和一名女子喪生，另有11人受傷。

費城警局督察培斯(D. F. Pace)表示，警方「看到數名槍手朝群眾開槍」，其中一名嫌犯遭警方擊中三槍，另一名可疑槍手前臂遭槍擊受傷，自行到附近醫院就醫。

培斯表示，警方在現場找到兩把手槍，包括一把配備加長型彈匣的槍枝。

警方表示，尚未逮捕任何嫌犯，但著手調查並調閱附近店家監視器畫面緝兇。

費城市長肯尼(Jim Kenney)5日表示，4日槍擊案「可怕、可惡且無理」，理性的美國人「無法接受持續的暴力成為我們的生活常態」。

田納西州查塔努加在星期天凌晨也發生槍擊，造成至少3死14傷。圖為警方在現場調查。...
田納西州查塔努加在星期天凌晨也發生槍擊，造成至少3死14傷。圖為警方在現場調查。(美聯社)

四納西酒吧燒烤店槍擊 3死17傷

無獨有偶，田納西州東南部城市查塔努加(Chattanooga)5日凌晨槍聲大作，兇手駕車逃逸期間還撞傷人，共造成3人死亡、14人受傷。

查塔努加警局發言人伊姆斯(Jeremy Eames)表示，警員5日清晨2時45分獲報前往瑪麗酒吧與燒烤店(Mary's Bar and Grill)附近處理槍擊案，現場發現14名槍傷受害者，以及兇嫌駕車逃逸時撞傷的3人；另外，3名死者中，有2人死於槍傷，另1人是被歹徒駕駛的逃逸車輛撞傷，送醫不治。

警方表示，此案兇手不只一人，且多人使用各種不同槍械犯案，警方已循線緝兇。

人口約18萬人的查塔努加上月28日也發生兩派人馬在街頭駁火的事件，造成6人受傷，其中2人重傷。

查塔努加市長凱利(Tim Kelly)5日在記者會上告訴記者說：「我厭倦了站在你們面前談論槍枝和死者。」

密西根多聲槍響 2男1女身亡

另在密西根州，警方5日凌晨2時30分左右，接獲報案稱底特律西北方約100哩處的薩吉納市(Saginaw)，處理「多聲槍響」的事件。

薩吉納警方到場發現2名男子遭槍擊身亡，另1名女子送醫不治，另有2名男性傷患自行開車就醫。

槍擊 費城 田納西州

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