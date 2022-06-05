西維州警上門處理家庭糾紛殉職 嫌犯遭擊斃

全美槍擊 案頻傳，東岸維吉尼亞州及西維吉尼亞州 分別在3日及4日發生槍擊案，各造成一死七傷與兩人死亡的悲劇，其中西維吉尼亞州的槍擊案除嫌犯死亡外，尚有一名上門處理的警員殉職。

維吉尼亞州警方指出，3日晚間切斯特菲爾德郡(Chesterfield)的一個畢業派對上發生槍擊案，警方獲報後隨即趕赴現場，但一位20歲出頭的男子卡特(Taborri J. Carter)已當場死亡，現場還有兩位傷勢較重的傷患，送醫急救並無大礙；據現場目擊者表示，稍早另外有五位傷者因傷勢不重，已自行離開派對現場。

針對這起槍案細節，警方尚未公布詳情；切斯特菲爾德郡警察 局發言人巴羅傑(Brad Badgerow)說：「我們在現場找到了四種不同口徑的彈殼，但目前還不清楚究竟是一人持四把槍，還是有爆發多人槍戰；至於犯罪嫌疑人身分還在追查中，暫時無可奉告。」

維州的槍案發生不到一天，西維吉尼亞州尼古拉斯郡(Nicholas County)一戶人家也因為家庭糾紛引爆槍戰，造成尼古拉斯郡警察局副警長貝克(Tom Baker)不幸身亡。

警察局局長努萊(William Nunley)表示，警方獲報後立刻抵達現場，並與兩名嫌疑犯在案發地點外談判，不過由於兩名嫌犯情緒異常激動，警方使用電擊槍壓制，結果造成兩人開槍反擊，導致貝克背部中彈死亡，另一名警官艾里森(J. Ellison)腿部中彈，送醫治療沒有大礙。

對警方開槍的36歲男子霍肯(Ritchie Holcomb)也在與警方的槍戰中死亡，另名開槍的28歲男子凱利(Brent Tyler Kelly)則被警方成功壓制，目前正在拘留中，警方預計對他提出謀殺罪指控。

共和黨籍州長賈斯提斯(Jim Justice)後來證實貝克死訊，並在推特上發步悼文說：「他是人民的英雄，誓死保護民眾生命財產安全，我們永遠銘記他們的貢獻。」