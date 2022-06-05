威州退休法官遭槍殺 暗殺名單還有州長惠特默、麥康諾

威斯康辛州新里斯本警方4日在被殺害的退休法官魯莫的私宅外警戒。(ABCNews電視截屏)

威斯康辛州 朱諾郡(Juneau County)新里斯本(New Lisbon)3日發生凶殺案，槍手烏德(Douglas Uhde)涉嫌殺害當地退休 法官魯莫(John Roemer)；檢警還發現，烏德似乎對司法、民選官員充滿仇恨，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，威州州長艾佛斯(Tony Evers)、密西根州 州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)，都出現在疑似烏德的槍殺名單上。

威斯康辛州司法廳4日表示，朱諾郡警局3日早上6時30分接到報案，稱新里斯本有棟房屋傳出兩聲槍響後，抵達該棟房屋，試圖與槍手談判、勸降槍手；未果後，警方在上午10時強行破門，發現68歲屋主、朱諾郡退休法官魯莫被束帶綁在椅子上，且已被槍殺身亡，56歲的烏德在地下室朝自己開槍自傷，目前傷勢危殆。

烏德過去20年來前科累累，最近一次出獄是在2020年4月，而且烏德曾經因非法使用武器而被魯莫判處六年徒刑。

威斯康辛州檢察長考爾(Josh Kaul)說，這起槍擊案「明顯地有針對性」，針對對象就是司法體系，也因為是一宗針對性行為，因此不致對普通公眾構成危險。

威斯康辛州新里斯本鎮涉嫌殺害退休法官魯莫的槍手烏德(圖)。(美聯社)

不過檢調人員還說，烏德的仇恨疑似擴大到民選官員上，因為他們在烏德的車內發現一份名單，上面寫麥康諾以及密西根州、威斯康辛州州長的名字，都是烏德疑似想要「針對」的人物。密州州長惠特默已非首次遭到針對，今年初曾有團體揚言綁架她；惠特默辦公室對外表示，她的工作不會因又一次有這樣的事情而受到影響。

新里斯本的人口約2500人，是個依附在農地及樹林邊的安靜社區，因此槍聲才會驚嚇到鄰居，魯莫的鄰居就說，這件事情「感覺感到非常難以致信」；當地教會牧師威爾克(Chip Wilke)則說，魯莫「心中充滿愛心，非常能夠激勵人心，也充滿幽默感，大家都會非常想念他」。