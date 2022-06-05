俄州、路州推教師配槍 專家反對：立法只是轉移視線

德州等至少28個州允許教職員在校配槍保護學校，以對付可能的槍手。圖為德州警方在一所小學訓練教師應對突發的槍枝暴力事件。(美聯社)

德州 烏瓦德鎮羅布小學槍擊案發生後，准許教職員在學校配槍的呼聲再起。儘管槍枝安全倡導者、教師團體及學校安全專家大力反對，但俄亥俄及路易斯安納這兩個共和黨 執政的州，正全力推動立法武裝教師。

准許教師在校佩槍的想法並不新鮮，2018年佛州帕克蘭(Parkland)道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)發生槍擊案後，不少由共和黨人主導的州議會已考慮過類似的立法，他們藉著德州羅布小學血案讓這個話題進一步發酵。

智庫蘭德公司(Rand Corporation) 2020年的研究指出，包括德州在內，至少28個州目前允許教職員配槍返校。然而批評者指出，這只會增加槍枝暴力的風險。

槍枝安全組織Everytown for Gun Safety 的法律總監維科斯(Rob Wilcox)指出，所謂立法只是轉移視線，而不是真正解決校園槍枝暴力。例如如何存放槍枝？教師要如何訓練？如何確保孩子不會接觸到槍枝？這些問題從未得到回答。

全國教育協會(National Education Association)及美國教師聯合會(American Federation of Teachers)長期以來反對把武裝教師作為解決學校槍枝暴力。學校安全專家也感到沮喪，認為這根本沒有對校園安全作出承諾。

但俄亥俄共和黨占多數的州議會通過法案，允許學校教職員在經過24小時的培訓後，可以攜槍進入校園應付可能出現的槍手，法案正等待共和黨籍州長德威恩(Mike DeWine)簽署。

在路易斯安納，支持槍枝的共和黨籍州參議員蘭伯特(Eddie Lambert)早前修改了州議會通過的槍枝法案，賦予學區 權力指定學校管理人員或教師，經培訓後擔任「學校保護人」，在學校配槍對付可能的槍手。

儘管共和黨州份紛紛立法准許教職員配槍，但教師本身對此並不熱中。

2019年帕克蘭槍擊案發生後的調查指出，超過95%的教育工作者認為教師不應在校內攜帶槍枝。

德州2013年允許教職員配槍擔任校園的「保護人」，但九年來，在1029個學區裡，只有62個學區共256名教師登記為校園的「保護人」。