「氣球爆炸以為槍響」疫後復課遇槍擊陰影 教師好難為

新冠疫情好轉，各地學校復課之後，卻一再發生校園槍擊案，導致學生情緒不穩，教師壓力更大。圖為紐約市一所學校的學生3日遊行，要求加強警力，確保學校安全。(Getty Images)

美聯社4日報導，新冠肺炎疫情 餘悸猶存，各地學校復課，教師努力協助學生適應生活之餘，還得因應校園槍擊 暴力事件增加的危機；此外教師還得承擔多重角色，不禁令人感嘆21世紀美國學校教師簡直是在執行不可能的任務。

西維吉尼亞州 史賓米爾斯中學(Spring Mills)教師索菲亞(Jessica Salfia)5月23日布置畢業典禮會場時，兩顆氣球爆破，意外引發學生恐慌。

一名學生就地尋找掩護，另兩人衝進空教室；索菲亞見狀迅速喊道：「是氣球！氣球！」她在學生心情平復後，向誤以為氣球爆炸聲是槍響而嚇壞的學生道歉。

槍枝問題 教師無所適從

史賓米爾斯中學的小插曲發生在德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)校園槍擊案前夕，後者造成19名學生和兩名教師喪命。

索菲亞對校園槍擊案的感觸深刻，她的母親也是西維州教師，七年前在自己班上目睹學生持槍到校；索菲亞的母親與該名學生長談近兩小時後，成功化解危機。

然而，許多教師對校園槍枝問題無所適從。

1999年科羅拉多州哥倫邦高中(Columbine High School)校園屠殺慘案後，公立學校的情況驟變；索菲亞表示，教師每天都在思考這種風險，「若校園封鎖會怎樣？若聽到槍聲怎麼辦？若學生持武器到校該如何應對？」

雪城大學(Syracuse University)校長西奥哈里斯(George Theoharis)過去十餘年積極訓練教職員，他說教師比以往更緊張，尤其是經歷疫情之後。

新冠疫情好轉，各地學校復課之後，卻一再發生校園槍擊案，導致學生情緒不穩，教師壓力更大。圖為羅德島一所高中的學生1日走出教室遊行，要求加強警力，確保學校安全。(美聯社)

復課以來 學生脫序大增

研究人員表示，復課以來，學生心理健康頻傳問題，脫序行為大增，愈來愈多青少年一時衝動，轉用槍枝和暴力解決問題。

田納西州納許維爾市英格伍德(Inglewood)小學的三名教職員工5月制伏翻牆闖進校園的男子，這名男子尾隨在操場上的學生進教室，所幸被教師瑞秋‧戴維斯(Rachel Davis)制伏；校務秘書卡翠納‧湯瑪斯(Katrina Thomas)用腋下夾頭的方式限制該男子的行動，學校會計謝伊‧帕頓(Shay Patton)困住這名未攜槍的男子，等待警方到場。

三人都在制伏可疑男子過程中受傷，帕頓說：「這些無辜的孩子無法自保，我們必須負責。」

英格伍德小學事件約兩周後，羅布小學發生槍擊案；戴維斯對此表示，「我立刻想到，遇害者可能會是我或孩子，萬一我們制伏的男子帶了槍，(校園槍擊事件)就可能發生在我們身上」。