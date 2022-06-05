中國神舟14號升空 將建太空實驗室 3太空人將駐留6個月

搭載三名太空人的中國神舟14號載人太空船，5日上午10時44分成功發射升空。(取自CCTV電視畫面)

搭載三名太空人 的中國神舟14號載人太空船，5日上午10時44分成功發射升空。此次任務為完成以天和核心艙 、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的太空站建造，並建成「國家太空實驗室」。

中國神舟14號三名太空人出發儀式5日上午在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。陳冬(中)、劉洋(右)、蔡旭哲(左)開啟為期六個月的飛行任務。(新華社)

神舟14號航天員陳冬。(新華社)

神舟14號航天員劉洋。(新華社)

神舟14號航天員蔡旭哲。(新華社)

將搭乘神舟14號升空的三名太空人4日先行亮相，分別是陳冬、劉洋、蔡旭哲，由陳冬擔任指令長。陳冬曾參加神舟11號載人飛行任務，劉洋參加過神舟9號載人飛行任務，蔡旭哲則是首次飛行。

組裝「天宮」三艙三船

三名太空人將在太空停留六個月，期間主要任務為完成「T」字型的「天宮」太空站組裝建設、並建成中國「國家太空實驗室」。

劉洋4日在記者會上指出，太空站會從單艙逐步組建成「三艙三船」，期間要經歷九種組合體構型、五次交會對接、三次分離撤離和二次轉位任務。

所謂「三艙三船」，預計涵蓋天和艙、問天艙、夢天艙、一艘載人太空船以及兩艘貨運太空船。

同時還將等待「問天實驗艙」和「夢天實驗艙」發射到軌道後，完成14個機櫃解鎖安裝並首次進駐、且首次利用「氣閘艙」跟小臂實施出艙活動。

搭載三名太空人的中國神舟14號載人太空船，5日上午10時44分成功發射升空。(取自CCTV電視畫面)

完成交接輪換神舟15號

其次，神舟14號將會和神舟15號「在軌乘組輪換」，首次完成天宮太空站不間斷駐留，六名太空人將在太空站共處五到10天。為了因應輪換，除了天和艙，問天艙也能提供三位太空人睡眠及生活空間。

中國航天科工集團二院研究員楊宇光曾受訪指出，如果正常，從神舟14和15號之間的交接開始，後續的神舟15和神舟16的交接依此類推，都是在太空交接，「能夠在極大程度上提高工作交接的效率」。

至於「國家太空實驗室」，中國載人航天工程新聞發言人林西強指出，艙內可以部署25台科學實驗櫃，每一台都是一個小型的太空實驗室，可以支持單學科或多學科交叉的實驗。

其中，問天艙主要涉及太空生命科學研究，夢天艙則是微重力科學研究。他並表示，太空站轉入常態化運營後，將實施較大規模科學研究。