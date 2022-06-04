紐時：選民挺控槍 投票結果卻不同 推動立法難

槍枝暴力已成為美國兒童的頭號殺手。圖為洛杉磯執法部門繳獲的槍枝。(美聯社)

紐約時報3日報導，美國選民聲稱贊成槍枝管控，但投票時卻常出現不一樣的結果，最讓民主黨 陣營感到納悶的政治難題是，擴大購槍背景調查等措施雖然在多項民調 裡動輒獲得高達八成或九成支持率，到了要推動槍枝管控立法的關鍵時刻，卻變得窒礙難行。

期望與現實產生落差的原因，包括擁槍團體遊說力量強大、單一議題選民(single-issue voters)投票動向，還有地理位置較為偏遠的少數幾州，在參院擁有不成比例的龐大影響力；除了政治人物與特殊團體之外，選民本身也是導致槍枝管控立法未能落實的因素。

報導指出，華盛頓、內華達、緬因、加州立場傾向於民主黨的四州，先前推出擴大購槍背景調查草案時，民調顯示獲得選民普遍支持，可是公投開票結果卻與預期差了一截；加州2016年的擴大購槍背景調查提案民調支持度達91%，公投結果支持率只有63%，類似案例2014年在華州也有81%與59%的前後差異，2016年內華達州、緬因州各有86%對59%、83%對48%的結果。

近年大規模槍擊 屠殺層出不窮，擴大購槍背景調查如今獲得民意支持，已經超過2016年的政治氛圍；報導指出，紐約州水牛城槍擊案及德州小學校園槍擊案發生後，支持加強槍枝管制的民意聲浪明顯升高，但各種因素綜合考量之下，控槍提案立法結果不如預期，並不讓人意外。

以民主黨前總統候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的競選為例，當年她在某些州的得票率甚至遠超越民眾對擴大購槍背景審查法案的支持，這也凸顯了一個重要的問題，那就是當民眾表示對某項政策的支持時，卻不見得反映他們在政治光譜上的位置。

民主黨中的進步派更是長期受到民調結果的鼓舞，大力推行控槍政策，在他們的同溫層中更獲得了壓倒性的支持。然而，這鼓勵力量卻不足以構成立法或選舉的優勢。