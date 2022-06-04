德州13歲少年駕贓車撞警車遭射殺 姊上月才槍擊亡

德州聖安東尼奧(San Antonio)警方表示，一名警察 3日凌晨接獲該市西區發生槍擊 案，警方到場後，一名13歲男孩企圖開贓車衝撞警車並逃逸，結果遭警方擊中腹部，送醫搶救不治；家屬事後出面指認死者為赫南德斯(AJ Hernandez)，並稱不到一個月前，死者姊姊也因槍傷過世。

聖安東尼奧警察局警長麥曼納斯(William McManus)表示，警察3日凌晨1時30分左右接獲戰雲街(War Cloud Street)5100街區出現槍響的數起通報，警察到場後看到一輛紅色贓車，內有三名青少年。

麥曼納斯表示，警察3日企圖阻止該輛紅色贓車，駕車的13歲男孩看到警察，反而倒車並從側邊撞擊一輛警車；一名警察隨即對該輛贓車發射一槍，擊中13歲駕駛的腹部。

麥曼納斯指出，現場救護人員隨即予以治療，並將他送至大學醫院動手術 ，但他仍因槍傷死亡。

麥曼納斯表示，該輛贓車上的另兩名同伴未受傷，目前不清楚他們是否會面臨刑事起訴；警方並未公布本案中的任何青少年的身分，但家屬已出面指認死者。

警方尚未公布開槍警察的名字，該名警察已被放行政假，並等待槍擊調查結果出爐；麥曼納斯表示，他會查看警察隨身攝影畫面，此前不會公布進一步資訊。

隨後家屬出面指認13歲死者為赫南德斯，並表示希望警方予以解釋，他們認為警察沒必要朝小孩子開槍；但麥曼納斯表示，開槍警察擔心同伴生命安全，因為他認為該輛贓車會傷害他。

赫南德斯的家屬表示，這是不到一個月內，該家族第二名青少年因槍擊相關事件身亡；離3日槍擊現場僅約半哩處，赫南德斯的16歲姊姊5月10日因頭部槍傷死於一輛贓車後座。