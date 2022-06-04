限槍法案難過關 美兩黨協商 聚焦校園保安

多數選民都聲稱贊成槍枝管控，尤其控制重武器。但他們在國會議員選舉時卻卻把票投給那些反對控槍的候選人。圖為德州民眾在選購槍枝。(Getty Images)

紐約州水牛城、德州烏瓦德鎮(Uvalde)相繼發生重大槍擊 案，捍衛擁槍權的共和黨 十分緊張，3日傳出推派德州籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn)，與民主黨談判槍枝相關法案，重點可能放在加強學校保安、增加社區精神健康資源、資助各州審核購槍人士背景、以免持槍逞兇的紅旗法。

也有消息指出，下周眾院監督及改革委員會集會時，水牛城、烏瓦德鎮罹難者家屬將出席作證。

美聯社報導，烏瓦德鎮小學屠殺案發生不到48小時，共和黨參院 領袖麥康諾便與孔寧集會，磋商可能要立法阻止此類悲劇；孔寧雖然遲疑，但也願接下這份差事。

孔寧目前是兩黨四名參議員小組的核心，想敲定妥協案，就槍枝安全達成立法；雖然烏瓦德社區心碎呼籲「做點什麼吧」，但政治面想立法成功，希望依然渺茫。

擁槍人士及槍枝遊說團體力量太強大，早證明令人毛骨聳然的大型槍擊案雖衝擊全國各社區，國會想立法而有力地回應，根本無能為力。

各界對立法成功的期盼值很低，認為哪怕最溫和的槍枝管制措施，都無法取得國會共和黨人的支持，尤其在兩黨各擁50席的參議院，法案要取得至少60票才能避免「費力把事拖」(filibuster)議事杯葛。

禁止攻擊性槍枝等限制案，雖在民眾當中廣受歡迎，認為可節制持槍濫殺案，但外界不認為參院會予以考慮；兩黨黨團只能加強談判，希望達成協議，漸進地改變全國槍枝法律。

拜登總統也央求國會，尤其是共和黨參議員能有所行動；拜登說，「這次，此時參院該做點什麼吧」，他也寄望於孔寧。

眾院監督及改革委員排定8日舉辦聽證會，會中預計有九人發言，烏瓦德鎮羅布(Robb)小學11歲女生米婭．塞瑞洛(Miah Cerrillo)也在其中；屠殺案發生時，她用同學的鮮血沾滿身體，而且裝死，才倖免於難；烏瓦德鎮兒科醫生奎列羅(Roy Guerrero)也在證人名單之列。

此外，聽證會焦點將放在水牛城市警局長葛拉馬格利亞(Joseph Gramaglia)、兩名槍枝管制團體代表，以及全國教育協會(National Education Association)理事長的證詞。

委員會主席、民主黨眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney，紐約州)表示，最近一波大規模槍擊案發生後，將把憤怒轉為行動；聽證會將檢視槍枝暴力的駭人影響，還有迫切節制戰爭用槍枝被用來犯下這些罪行。