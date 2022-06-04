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德州重犯襲囚車逃亡20多天 殺祖孫5人遭警擊斃

編譯洪毅／綜合3日電
德州犯人羅培茲5月12日從囚車逃脫後，3日與警方發生槍戰遭擊斃；他逃亡過程中疑似為偷車而闖入民宅，殺害家中五口人，其中包括青少年與兒童。(美聯社)
德州犯人羅培茲5月12日從囚車逃脫後，3日與警方發生槍戰遭擊斃；他逃亡過程中疑似為偷車而闖入民宅，殺害家中五口人，其中包括青少年與兒童。(美聯社)

2006年時在德州因殺人罪而被判無期徒刑的羅培茲(Gonzalo Lopez)5月12日從囚車逃脫後，一路逃亡了數百哩，終於在3日晚間因與警方發生槍戰而遭擊斃；只不過在這段期間，羅培茲疑似為偷車而闖入一棟民宅，殺害家中五口人，其中包括四名青少年與兒童。

趁就醫押解途中 攻擊司機

羅培茲原本關押在蓋茨維爾(Gatesville)的監獄，今年5月12日，獄方將他轉往亨茨維爾(Huntsville)的監獄就醫；但是在押送過程行經利昂郡(Leon County)時，羅培茲成功掙脫身上的束帶，攻擊囚車司機，兩人在搏鬥中雙雙下了囚車，而在後方的警察同時也下車、試圖制服羅培茲。

但是羅培茲成功返回囚車，警察立即開槍射破輪胎，因此羅培茲只行駛一小段距離後就被迫棄車，但仍成功逃逸；搜查羅培茲的蹤跡成為德州警方近日的首要目標，卻一直沒有斬獲。

民眾報案長者失蹤才發現

直到本月3日下午，有民眾報案稱家中長者失聯，警方循線來到利昂郡森特維爾(Centerville)一間度假木屋後才發現，家中祖父及四名孫子已全部遭到殺害，小卡車也已不見蹤影。

警埋伏 雙方槍戰擊殺凶嫌

 

而就在當天晚間，警方在森特維爾西南方220哩、位於聖安東尼奧以南25哩處的亞他斯科沙郡(Atascosa County)喬丹頓(Jourdanton)的路上發現這輛小卡車，當時警方跟蹤這輛車時，還刻意不鳴笛以掩人耳目。

德州犯人羅培茲逃亡過程中疑似為偷車而闖入民宅。圖為贓車。(美聯社)
德州犯人羅培茲逃亡過程中疑似為偷車而闖入民宅。圖為贓車。(美聯社)

喬丹頓警方布下釘刺帶癱瘓小卡車後，羅培茲仍從車窗外擊發AR-15步槍，在該卡車撞上兩座電杆後，羅培茲在下車後繼續開槍，與警方一陣槍戰過後，羅培茲被擊斃；警方指出，羅培茲身上的AR-15及一把手槍可能是從森特維爾的度假木屋中搶奪而來。

司法廳：5人遭殺 至為沉痛

德州司法廳發言人克拉克(Jason Clark)當晚在記者會上表示，羅培茲「絲毫不重視人命」，對於有家庭五口人遭到殺害感到「至為沉痛」，但是能感到欣慰的是羅培茲已經「無法再傷害任何人」；克拉克還說，要深入檢討為何羅培茲能夠從囚車中逃脫。

四名受害者就讀的學校屬於休士頓郊區的湯博爾(Tomball)學區，學區總監瑪莎·沙拉薩-薩莫拉(Martha Salazar-Zamora)則說，她對此「無言以對」。

德州 喬丹 警察

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