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9起重大槍擊 6案年輕人幹的 心理健康曝危機

編譯盧炯燊／綜合2日電
國會眾院擬討論並投票表決控槍法案。圖為德州民主黨籍眾議員謝娜．李(Sheila Jackson Lee)2日在國會展示烏瓦德鎮羅布小學死於槍下的學生照片，呼籲議員支持控槍。(歐新社)
國會眾院擬討論並投票表決控槍法案。圖為德州民主黨籍眾議員謝娜．李(Sheila Jackson Lee)2日在國會展示烏瓦德鎮羅布小學死於槍下的學生照片，呼籲議員支持控槍。(歐新社)

2018年以來，美國傷亡最嚴重的九起大規模槍擊案，有六件是21歲或以下的年輕男子所為，這代表了大規模傷亡槍擊案的模式已經轉變，在2000年之前，重大槍擊案的槍手多為20多歲至40多歲的男性。

對於為何會有這麼多年輕人製造大規模槍擊案，迄今沒有單一、簡單的解釋，執法人員及學者最常引用的原因似乎很浮面，包括網絡欺凌、愈來愈激進的市場策略向男孩推銷槍枝、寬鬆的槍枝法及聯邦法規，只要到了18歲，就可以合法購買半自動「長槍」。

然而，很少分析留意到大規模槍擊案後，青少年的心理健康問題。青少年心理健康危機惡化早在新冠疫情前已出現，疫情爆發後更進一步加劇。

年輕人的大部分絕望情緒都來自內心，導致自殘及自殺率飆升。儘管製造大規模槍擊事件的槍手只是極少數，但他們體現了孤獨、絕望、社交媒體暴力內容愈來愈廣泛的趨勢。

根據聯邦調查局的統一犯罪數據跟蹤系統，全國所有涉及槍支或其他武器的兇殺案，有一半是男性年輕人所為，這個比例一直在穩步上升。

這個系統指出，奧克拉荷馬州土耳沙市1日發生的槍擊案，是2022年全美第233次大規模槍擊事件。凡槍案死者或傷者在四人或以上(不包括槍手)，皆定義為大規模槍擊案。

專門研究大規模槍擊事件的伊利諾州諾克斯學院(Knox College)心理學教授麥克安德魯(Frank T. McAndrew)指出，幾乎所有年輕槍手的動機都是為了證明自己。

他說，這些年輕人自我感覺是個失敗者，他們有一種壓倒性的動力，要向所有人展示他們並不處於最底層。

社交媒體及互動的網絡遊戲平台也發揮了一定作用，反映了過去20年無處不在的網絡青年文化對年輕人的影響。刑事司法教授彼得森(Jillian Peterson)指出，自1999年即社媒開始萌發的時期，哥倫邦高中(Columbine High)大屠殺案成為日後一些年輕人互相模仿，情況更日趨嚴重。

也有科學家透過生物特徵來解釋，指出青少年是大腦發育的關鍵時期，對於大多數十幾歲的男孩來說，這個時期的特徵通常是攻擊性和衝動行為。相比之下，同齡女孩更能控制自己的衝動情緒。

槍擊 疫情 心理健康

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