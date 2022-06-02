拜登前媳回憶錄：當年杭特出軌大嫂 痛苦憤怒

杭特拜登(左一)前妻凱瑟琳(左二)在離婚五年後出書，大爆丈夫吸毒、與嫂嫂外遇等猛料。圖為拜總統一家人2009年8月出席活動。(美聯社)

訴說離婚至今心路歷程

美國總統拜登 次子杭特．拜登(Hunter Biden)的第一任妻子凱瑟琳．布勒(Kathleen Buhle)的回憶錄「如果我們分手」(If We Break)將於14日出版，「眾生相」雜誌(People)1日刊出凱瑟琳新書摘要，並採訪她離婚至今的心路歷程，53歲的凱瑟琳不帶憤怒地說：「是的，我已經原諒他了。」

凱瑟琳與杭特1993年結婚，兩人於2017年正式結束24年的婚姻；她在回憶錄中揭露自己如何在2016年11月，從三個已成年女兒口中、心理治療師在場的情況下，得知「杭特與嫂嫂海莉(Hallie Biden)有染」 。

書中描述，杭特在兄長波(Bo Biden)2015年5月腦癌過世後，開始將大部分時間花在兄嫂海莉的家，陪她療傷；凱瑟琳說，自那時起，「事情變得很沒道理」，她也自那時起開始寫作，作為一種「宣洩」。後來她去華府 獨立「政治和散文書店」(Politics and Prose Bookstore)上創意寫作課，進而確定自己寫下的日記可以成為回憶錄。

凱瑟琳：原諒杭特說謊及不忠

凱瑟琳受訪時表示，她原諒杭特曾將大把金錢花在成癮、也原諒了他的說謊及不忠；至於目前司法部對杭特進行的財務和商業事務調查，「不管我有沒有被問及，我都幫不上忙，」她說：「對於我們的財務，我一直都是把頭深深埋進沙子裡。」

但凱瑟琳也提到，「當時發生了很多對我來說非常艱難的事情，我身陷在很多痛苦中，憤怒如此沉重。當我決定離婚時，我想放下這一切。」

在談到原諒自己時，凱瑟琳突然抽泣地說：「我最大的恥辱是覺得我的身分不屬於我。在寫這本書時，我意識到，最重要的可能是：我必須先原諒那個不相信自己的我。」

當被問及她現在與杭特的父母、拜登夫婦的關係時，凱瑟琳說：「離婚不僅影響夫婦當事人和孩子，更影響整個家庭。我們曾非常親密，為此有過很長一段艱難的時期；但我們的餘生將持續分享對我三個女兒的愛。」

28歲女兒娜奧米11月披婚紗

拜登夫婦11月將為杭特和凱瑟琳現年28歲的女兒娜奧米(Naomi)主持白宮 婚禮；杭特現在另娶妻子並有一名兩歲兒子。

凱瑟琳2017年離婚幾個月後，被診斷出患有三期結腸癌，迄今長達四年未再復發，現在她在華府一家非營利性女性組織工作。她說她喜歡經濟獨立，並表示自己沒有拿杭特贍養費，「我現在完全控制我的生活，我希望人們在我的故事中看到重新開始的能力。」

凱瑟琳與杭特離婚兩年後，2019年上法庭要求恢復以「布勒」為姓氏。她在書中寫道：「我的姓曾是『拜登』。我用這個姓，是因為我們全家可以成為一家人。我的姓氏在許多方面成為王冠和盾牌；要放棄它並不容易。我不再是拜登；我交出了我的王冠和盾牌，因為我不再需要它們；也許我從不曾擁有過它們。」