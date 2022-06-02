琳達費根接掌海岸防衛隊 全美首位女司令

海岸防衛隊副司令琳達．費根(中)1日接替上月底退休的司令舒爾茲上將(左)，拜登總統(右)出席交接典禮。(歐新社)

海軍上將琳達．費根(Linda Fagan)1日升任海岸防衛隊(Coast Guard)司令，成為美國首位女性軍種司令，也是海防隊第27名司令。

費根原任海防隊副司令，參院 上月11日通過拜登 總統提名 ，由她接替退休司令舒爾茲上將(Karl Schultz)的遺缺；海岸防衛隊1日舉行新舊任司令交接典禮，拜登、國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)及其他軍種司令均出席觀禮。

拜登總統在交接典禮中致詞時說：「現在就是讓我們做出改變的時候，費根上將為全美有志從軍的女性立下良好示範，美軍的任何職位『從未對女性關閉』；我非常感謝費根上將在軍旅生涯中所做出的貢獻，讓所有跟在她身後的人看到了未來的希望；我們會繼續努力，讓費根上將成為全美第一個，但絕不是最後一個女性司令官。」

針對海岸防衛隊未來的角色，拜登總統致詞中表示，海防隊是美國印太戰略中不可或缺的一部份，有防止中國漁船越界過度捕撈的重責大任；另外，也提到6月開始進入大西洋颶風季，希望海防隊全體官兵能做好準備應對威脅。

費根將軍出任司令後，遺下的海岸防衛隊副司令官一職，將由原海防隊第一戰區司令鮑林中將(Steven Poulin)晉升為上將後補實。

費根是目前唯一一位獲頒「黃金三叉戟獎」(Gold Ancient Trident)的海防隊軍官；該獎項於2016年設立，頒給在海洋安全領域中有傑出貢獻的軍官；據國防部資料，這個獎項的受獎軍種以海軍最多。