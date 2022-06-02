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Meta營運長桑德柏格閃辭 疑與施壓媒體有關

記者張聲肇、編譯黃淑玲／綜合報導
突然辭去臉書母公司Meta營運長的桑德柏格。(美聯社)
突然辭去臉書母公司Meta營運長的桑德柏格。(美聯社)

社群媒體龍頭「臉書」(Facebook)母公司Meta營運長雪若‧桑德柏格(Sheryl Sandberg)1日透過臉書宣布將卸下營運長職務，但將繼續擔任元宇宙集團(Meta)董事，遺缺將由負責公司成長策略的歐利帆(Javier Olivan)接任；桑德柏格在科技界投下的這顆震撼彈當天讓臉書股價應聲下跌2%。

桑德柏格是Meta管理高層僅次於執行長查克柏格的第二號人物；她在2008年投效臉書，幫助臉書成為廣告界的巨大力量、科技業界最強公司之一，讓臉書市值一度站上1兆元。

紐約郵報報導，身價高達16億元的桑德柏格辭職，似與她施壓每日郵報(Daily Mail)有關。

六周前，華爾街日報批露，她曾兩度對每日郵報施壓，想壓下有關她前男友的報導；她前男友柯提克(Bobby Kotick)是電子遊戲控股公司動視暴雪 (Activision Blizzard)的執行長。

根據華爾街日報報導，柯提克曾告訴熟人，桑德柏格警告每日郵報，如果刊載任何有關她和柯提克交往情況的新聞，就會切斷臉書和每日郵報的關係。臉書是無數媒體流量與收入的重要「夥伴」。

桑德柏格團隊擔心，不利柯提克的報導會傷害她的「女權鬥士」形象，也會破壞她和伸張女權的非營利團體Lean In的關係。

據悉，華爾街日報報導見報後，元宇宙內部展開調查，桑德柏格這樣做是否違背公司章程；元宇宙對她宣布離職消息，未立即回應媒體有關詢問。

桑德柏格上周末告知查克柏格卸職意願，她在自家臉書平台貼出長文，討論自己的決定；查克柏格表示，Meta藉由她離開日常管理職務，也要展開內部組織重整計畫。

查克柏格在臉書貼文說：「在現有的公司架構之下，我無法規畫她的角色如何被取代。因為她是超級明星，以自己獨特的方式，定義了營運長的角色。」

桑德柏格接受CNBC訪談時表示，辭職並不是因為公司現在面臨的監管與法律困境，或是廣告業務下滑。

紐約時報於2021年7月曾報導，川普任期內，她和查克柏格的關係日漸疏遠，因為查克柏格不再信任力挺喜萊莉‧柯林頓和民主黨的桑德柏格，可以讓公司安然渡過政治渾水。

桑德柏格說，她離任後，將專注慈善事業，也打算夏天和現任男友伯恩索爾(Tom Bernthal)結婚。

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