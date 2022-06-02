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互控誹謗 強尼戴普贏了 安珀赫德須賠1035萬

記者胡玉立／綜合報導
「神鬼奇航」男星強尼戴普(中)與前妻安珀赫德互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審團裁定戴普勝訴。赫德在推特發聲明指出，「我心碎了」。(Getty Images)
「神鬼奇航」男星強尼戴普(中)與前妻安珀赫德互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審團裁定戴普勝訴。赫德在推特發聲明指出，「我心碎了」。(Getty Images)

「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)男星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審團裁定戴普勝訴，同意戴普主張：赫德謊稱戴普曾在兩人短暫婚姻之前和期間虐待她，是屬誹謗；赫德須賠償戴普1000萬元補償性賠償及500萬元懲罰性賠償。

由於維吉尼亞州法律限制懲罰性賠償為35萬元，戴普總共可獲1035萬元賠償。

赫德另獲200萬賠償

「神鬼奇航」男星強尼戴普與前妻安珀赫德互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審團裁定...
「神鬼奇航」男星強尼戴普與前妻安珀赫德互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審團裁定戴普勝訴。(美聯社)

「神鬼奇航」男星強尼戴普(左)與前妻安珀赫德互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審...
「神鬼奇航」男星強尼戴普(左)與前妻安珀赫德互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審團裁定戴普勝訴。(美聯社)

但陪審團同時也裁定，安珀赫德應獲得200萬元補償性賠償；原因是戴普的一位律師誹謗赫德說她當年暴力破壞這對怨偶的住所，目的是製造騙局給警察看。

赫德不服輸：我心碎了

親自出庭聆聽判決的赫德顯然並不服輸，她在推特發聲明指出，「我心碎了」，「這個判決對其他女性代表的意義更讓我感到失望；這是一個挫折，它讓時間倒退到女性挺身而出可能會被公開羞辱的時代，讓應該認真對待女性遭受暴力行為的想法受挫。」她還表示，「我更難過的是，我似乎失去了作為美國人擁有的權利——自由和公開地發言。」

戴普：重獲新生永不放棄

「神鬼奇航」男星強尼戴普(中)與前妻安珀赫德互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審...
「神鬼奇航」男星強尼戴普(中)與前妻安珀赫德互控誹謗的「世紀官司」1日宣判，陪審團裁定戴普勝訴。(美聯社)

人在英國、未親自出庭的戴普則在Instagram發表聲明指出：「陪審團讓我重獲新生，我備感謙卑。我希望我對真相的追求，能幫助那些發現自己處境與我相同的人，無論男性或女性，明白那些支持他們的人永遠不會放棄。」

現年58歲的強尼戴普2019年初向維吉尼亞州費爾法克斯郡巡迴法院(Fairfax County Circuit Court)控告現年36歲的前妻赫德「誹謗」；原因是赫德2018年12月向華盛頓郵報投書，描述自己是「受到家暴的公眾人物代表」。戴普律師表示，儘管此文並未提及戴普姓名，他仍因此名聲受辱。

怨偶互控官司 引起熱議

在這場官司中，戴普不僅要證明自己從未攻擊過赫德，赫德的文章誹謗了他，還必須證明赫德寫這篇文章是出於惡意；為要求賠償，他還必須證明她的文章對他的名譽造成損害。最後陪審團同意了戴普提出的所有三項主張。

強尼戴普希望透過打官司恢復自己聲譽，但這場長達七周的電視全程轉播官司，讓世人得以一睹一場惡性婚姻的樣貌，成為好事者茶餘飯後的關注話題。

訴訟過程中，絕大多數支持強尼戴普的粉絲漏夜排隊、搶進法庭旁觀審判；還有大批群眾看到戴普就為他歡呼，看到赫德就大喝倒采。1日宣判後，戴普律師群離開法庭時，現場約200人大聲喝采，甚至還有一名男子大呼：「強尼選總統！」

專家看審判：沒有贏家

洛杉磯危機管理和溝通專家羅斯(Eric Rose)稱這次審判是「典型的謀殺-自殺」；他說：「從聲譽管理角度來看，不可能有贏家。製片廠現在要聘誰都會更加困難，這場官司激起的熾烈情緒，可能會離間大批觀眾。」

戴普曾三度獲得奧斯卡最佳男主角提名，但家暴傳聞後，迪士尼拒絕讓他繼續扮演代表性作品「神鬼奇航」的海盜船長角色。

維吉尼亞州 家暴 警察

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