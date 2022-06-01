精明的政治玩家？史提法尼克傳將成為川普搭檔

紐約州共和黨國會眾議員史提法尼克，積極支持川普，已傳出萬一川普投身2024大選，考慮她為搭檔副手。(美聯社)

37歲紐約州國會眾議員史提法尼克(Elise Stefanik)是共和黨 內備受看好的政治新秀，如今媒體報導傳出，身為眾院 共和黨團第三號人物的她，極有機會獲得更上一層樓的發展，成為前總統川普 再戰2024年大選的競選搭擋。

今日美國網路(USA TODAY Network)紐約州團隊(New York State Team)報導，史提法尼克近來頻頻現身川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，與川普共同參加募款活動，兩人預計下周舉行的一場募款餐會圓桌會議，每張門票要價2萬5000元。

川普2019年第一次面臨國會彈劾時，史提法尼克因為積極為川普辯護而知名度大增。共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)由於多次批評並投票彈劾川普，2021年5月遭撤銷眾院黨團領導地位，眾院共和黨會議主席遺缺由史提法尼克遞補。

出身於紐約奧伯尼(Albany)地區的史提法尼克，30歲便選上國會眾議員。從政之後的形象從哈佛大學畢業的共和黨溫和派，逐漸轉變為積極挺川的「讓美國再度偉大」(MAGA)極端派。

共和黨選舉顧問歐萊利(William O'Reilly)指出：「不論你是否喜歡史提法尼克，都必須承認她是頗為精明的政治玩家。」

歐萊利說，史提法尼克被傳出可能被川普選為2024搭擋人選，其實並不令人意外，「她抓緊機會迎合民粹路線，時間點領先許多人，而且火力全開，努力衝次」。

對於外傳可能成為川普再戰2024的副手，史提法尼克辦公室資深顧問狄葛拉塞(Alex DeGrasse)發表聲明說，史提法尼克全心全意服務選區選民，她也努力要讓共和黨在2022年期中選舉贏回眾院多數。

不過，前紐約州民主黨籍國會眾議員歐文斯(Bill Owens)分析，如果川普決定再次參選總統，不太可能挑選史提法尼克做為副手，因為正副總統同樣出身紐約州，並不符合長久以來正副總統背景互補的考量。