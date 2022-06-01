白宮人事大地震 拜登民調下滑 幕僚長恐下台

拜登總統民調持續低迷，白宮人事出走潮，可能在期中選舉後調整白宮高層人事，包括替換白宮幕僚長柯連恩(左)。(美聯社)

柯連恩可能期中選舉 後離職

拜登 總統面臨一連串施政不順，民意支持率一直下滑，故亟思整頓白宮 ，31日傳出消息，指白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)可能在11月期中選舉後離職；拜登對政務諸般不順甚沮喪，民主黨跟著失去信心，去年底以來已有20多名白宮非裔幕僚離職，其中有人自稱原因在白宮沒人教導，或者懷才不遇。

國家廣播公司新聞網(NBC News)31日報導，危機發生時始料未及，現已堆積如山，白宮看來束手無策：通膨創紀錄、油價居高不下、新冠疫情復熾，最近德州又發生小學師生遭槍手屠殺案，凸顯他無法在國會成功立法節制槍枝暴力；民主黨高層對拜登11月期中選舉前重振執政支持，已不心存指望。

知情人士指出，拜登一直想給民眾他領導統御遇事鎮靜的印象，但施政百般不順讓他覺得一刻不得閒；目前傳出白宮西廂幕僚可望人事大地震的消息，幕僚長柯連恩已傳出正在討論離職，時間點可能在期中選舉後。

柯連恩若離職，接替人可能是拜登極信任的白宮謀士雅妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)，另外瑞奇特(Steve Ricchetti)、內政首席顧問蘇珊‧萊斯(Susan Rice)等人都有希望。

拜登多重危機 只差蝗蟲過境沒發生

政界觀察家指出，想評估拜登的執政表現，不能不考慮他就任伊始便遭逢的各項挑戰，大概是小羅斯福總統以來之最，最近更遭遇烏克蘭戰爭、通膨、供應鏈危機到嬰兒配方奶等「完美風暴」，大概只欠蝗蟲過境沒有發生。

拜登直到4月才首度知道配方奶危機，對自己沒能更早得悉很生氣；另外，西廂內好像慣常發生一種事：拜登明明說得簡潔扼要，但助理們卻奔相走告媒體，替拜登澄清：解釋總統其實指別的事；拜登已對幕僚們表示，他們所謂的善後行動，其實傷害到他，以及他憑以當上總統的誠信，更慘的是授共和黨以話柄，說他未掌全權。

爆非裔出走潮？逾20幕僚離開

政治網站Politico也報導，非裔幕僚自去年底離開白宮者已逾20人，有些人是出於找到更好機會或者求學進修沒錯，但另些人指自己沒人指引提攜，懷才不遇；還有一名現任幕僚表示，他們做得要死要活，但不是決策者，想當決策者根本沒門；沒有實質回饋，升遷之路也不明朗。