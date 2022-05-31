抗通膨 拜登和鮑爾罕見會面 白宮也評估降關稅

拜登周二接見Fed主席鮑爾（左），財政部長葉倫也在場。美聯社

美國總統拜登 和聯準會（Fed）主席鮑爾罕見會面，一面表示尊重央行的獨立性。一面也試圖轉移對抗通膨的責任。白宮 經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse表示，白宮考慮以降低關稅 在內的方式平抑通膨。

拜登在橢圓形辦公室會議上表示，他的優先任務是要遏制物價上漲，但這主要是Fed的職掌範圍。

拜登說，「我的計畫是解決通膨問題，先從一個簡單的原則開始：尊重Fed ，尊重Fed的獨立性，我以前是這麼做的，未來還會繼續這麼做」。

這是拜登上任以來與鮑爾的第三次面對面會談，令人回想起近40年前雷根與時任Fed主席沃爾克的會面，當時在物價高漲的環境下，雷根正尋求連任。

拜登周二表示，他身為總統的職責是為Fed 「提供他們工作所需的空間，「我不會干涉他們至關重要的工作」。

另一方面，白宮經濟顧問委員會主席Rouse接受彭博電視訪問時說：「寬鬆的關稅可能會緩和通膨，即使不能降得多少，但至少能降幾個基點。」他說：「可能不是線性的。可能不會穩定回落，但應該還是會降下來的。」

同時，美國財政部副部長 Wally Adeyemo則強調了對中國商品加徵關稅在保護美國就業和競爭力方面的重要性。

Adeyemo周二接受CNN訪問時表示，「長久以來我們面臨的挑戰之一是，由於中國的不公平做法，美國失去就業機會、我們的企業無法競爭。因此，我們希望確保既解決通膨之類的短期挑戰，也解決我們面臨的長期挑戰。」

拜登上周表示，他正在考慮取消部分關稅，並與財政部長葉倫論這個問題。有些外部經濟學家主張取消或降低關稅，以幫助對抗數十年來最高的通膨。但美國貿易代表戴琪等人始終強調關稅是與中國大陸談判的籌碼。戴琪說，美國在決定是否取消對華關稅時必須「有戰略性」。