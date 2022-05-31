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太平洋島國外長會議 10國未達共識 未與中簽協議

記者賴錦宏、羅印冲／綜合報導
王毅出訪失利？ 第二次「中國—太平洋島國外長會」由外長王毅(中)和斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬共同主持。據報導，太平洋島國未與中方簽署全面貿易和安全協議。(Getty Images)
王毅出訪失利？ 第二次「中國—太平洋島國外長會」由外長王毅(中)和斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬共同主持。據報導，太平洋島國未與中方簽署全面貿易和安全協議。(Getty Images)

美國強化印太戰略之際，北京也加強南太布局。中國國家主席習近平30日對在斐濟召開的第二次「中國—太平洋島國外長會」發表書面致詞強調，中國與太平洋島國共同發展的「全面戰略夥伴關係」不斷向前發展，願攜手構建更加緊密的中國同太平洋島國「命運共同體」，頗有拉攏島國抗美的意味。

不過，根據新加坡聯合早報與美聯社報導，因為部分國家對雙方協定某些具體內容表達憂慮，因此太平洋島國未與中方簽署全面貿易和安全協議。

第二次「中國—太平洋島國外長會」由王毅和斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬(Frank Bainimarama)共同主持，會後舉行少見的聯合記者會。

美聯社報導，兩人共說了約30分鐘，之後當媒體記者開始提問時，突然離開記者會。報導指由於突然離席，使得很多外長會的細節未能得到解答。但是很明顯的太平洋島國沒有支持中國所提的協議。

美聯社報導，斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬在與王毅出席的聯合記者會上說，太平洋各島國團結一致。「在討論新的區域協定時，我們始終把我們國家之間的共識放在首位。」報導指，王毅沒有得到他所要的共識。

綜合聯合早報等外電，王毅出訪太平洋，30日與10個太平洋島國外長在第二次「中國—太平洋島國外長會」上，就貿易、警務和網路安全等問題討論。中方將提議一項新自由貿易協定及向該地區派駐一位特使。

斐濟27日加入了美國倡議的印太經濟架構，成為首個加入的太平洋島國。據各方報導，斐濟30日與中國簽署了三份經貿協議。

中國駐斐濟大使錢波說，中方將在王毅結束對太平洋島國訪問後發布立場文件。他表示，「部分太平洋島國對全面協定部分具體內容表達擔憂，但中方一直與各位朋友持續磋商，這也是中方的政策，不會強加於人」。

據央視報導，習近平透過書面致詞指，近年中國同太平洋島國共同發展的「全面戰略夥伴關係」不斷向前發展，成為南南合作互利共贏的典範。無論國際形勢如何變幻，中國始終是太平洋島國志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟。願同太平洋島國一道，攜手構建更加緊密的中國同太平洋島國「命運共同體」。

王毅30日會見斐濟總統卡托尼韋雷(Wiliame Katonivere)時說，中國的發展振興是發展中國家的共同成就，並暗批美國，指「一些勢力也恰恰因此不願看到中國發展壯大，圖謀遏制、遲滯甚至打斷中國的發展進程」。卡托尼韋雷則稱，繼續堅定奉行「一個中國」政策。

王毅 習近平 新加坡

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