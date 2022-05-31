俄國警告勿越線 拜登否認軍援烏克蘭「長程武器」

拜登總統說，美國將不提供長程武器給烏克蘭。圖為美軍提供烏軍的反坦克標槍飛彈。(Getty Images)

拜登 總統30日表示，美國不會提供烏克蘭 可射至俄羅斯領土的長程火箭系統；上周多家媒體才報導，拜登政府有意批准交運烏克蘭先進的長程多管火箭發射系統(MLRS)，但隨即遭俄國 警告此舉將「跨越紅線」。

「美國不會運送可以射到俄國的火箭系統給烏克蘭。」拜登30日宣布：「我不會運送任何可能惹惱俄國的武器。」

拜登並未詳細說明美國排除哪一類長程火箭系統，但烏克蘭曾告訴盟友，目前最迫切需要的武器就是長程武器。白宮則未回應。

多家媒體上周報導，美國準備批准運送多管火箭發射系統至烏克蘭，射程最遠逾180哩。這項報導驚動俄國，並警告美國此舉形同跨越紅線。

網路媒體「烏克蘭真理報」(Ukrayinska Pravda)報導，俄國駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov)發出警告：「這類武器部署在近俄國邊界恐釀成風險，烏克蘭能夠攻擊俄國城市，我們無法接受和容忍這種情況。」

拜登總統說，美國將不提供長程武器給烏克蘭。(歐新社)

俄國國營電視台「俄羅斯第一頻道」(Rossiya-1)權威主持人斯卡貝耶娃(Olga Skabeyeva)在節目中表示：「萬一美國真的這麼做，他們明顯跨越紅線，我們將視此舉為挑釁並將引發俄國強烈回應。」

在拜登發言後，目前不清楚美國可能運送哪類武器至烏克蘭；路透報導，美國仍考慮提供先進的長程多管火箭系統給烏克蘭，但不包含最長程的火箭，即不具備長程打擊能力。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)5月在七大工業國(G7)領袖高峰會中，要求西方兩類長程武器；烏克蘭軍方上周又呼籲，烏克蘭急需北約的多管火箭發射系統對抗俄軍。

美國則試圖降低幫助烏克蘭抗俄的足跡，以免激怒俄國總統普亭(Vladimir Putin)。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)30日表示，美國決策為明智之舉，拜登明白俄國會報復攻擊美國，「俄軍將兌現其威脅，攻擊這類犯罪決策的核心，有些不在基輔，下一步就不需要解釋了……。」

拜登總統說，美國將不提供長程武器給烏克蘭。圖為協防歐洲的美軍。(路透)

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Alexey Arestovych)告訴有線電視新聞網(CNN)，長程武器是烏克蘭命運與獨立的關鍵，萬一美國遲未運送長程武器，烏克蘭就不可能成功抗俄。

美聯社報導，俄軍正進一步深入烏克蘭東部，30日仍逐街與烏克蘭軍隊對戰；烏克蘭獨立軍事分析家日丹諾夫(Oleh Zhdanov)表示：「俄國認為不容浪費時間，應趁最後機會擴大佔領烏克蘭分離區領土，因為西方武器送至烏克蘭後恐難達成此目標。」