難扛租金、買不起房 美40%「歸巢族」與父母同住

物價高漲，租金太貴，又買不起房子，調查指有四成成年子女已搬回老家與父母同住。(美聯社)

非營利性金融服務組織「Thrivent」調查發現，受房租與購屋價格高漲的影響，許多成年子女搬回老家與父母同住。

約40%的受訪家長表示，目前有成年子女同住一個屋簷下；25%的家長表示，成年子女只是「暫時」搬回家住；搬回家與父母同居的成年子女被稱作「歸巢族」(boomerang kid)。

民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)4月30日到5月3日，透過線上問卷訪查2200名美國成人，其中443名受訪家長年齡介於40歲到65歲，他們的677名子女年齡則在18歲到35歲之間。

受訪家長表示，成年子女搬回家住的主因，有33%是付不出房租且房價高昂買不起，26%的人畢業後需要家中金援，17%的人失業。

與家長同住的成年人中，有33%受訪者在畢業後無法經濟獨立，28%的人存錢買房，13%的人失業，12%的人負債累累，10%的人則被預期外的醫療費用壓垮。

受訪家長的存錢目標則包括償付貸款 、存錢退休 、買房或照顧年邁雙親，對於成年孩子回家住，35%的受訪訪家長稱這影響長期儲蓄 目標，26%的受訪家長認為還債能力和短期儲蓄目標受波及，另有14%的家長認為這限制了存錢養老的能力。

成年子女通常預期要負責家庭開銷、房租、房貸、水電網路費用，但調查發現許多家長對於孩子能貢獻多少開銷抱持懷疑態度。

約70%的家長不會跟孩子討論財務，89%的家長也沒有規定孩子可以賴在家多久。

Thrivent顧問妮基‧索朗(Nikki Sorum)說：「家長不跟孩子談這些事，表示他們不看好孩子的財務前景。」

索朗建議，除了坦然討論財務外，家長也可以用其他方式協助孩子度過難關，但家長心裡必須有個底，「孩子很可能性會再次歸巢」。

家長必須及早計畫，免得影響自己的退休等長期目標，同時協助成年子女規畫財務優先事項。

索朗說：「家長能給孩子最棒的禮物就是愛與幫助，協助子女經濟獨立。」