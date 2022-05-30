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柴油飆漲物價壓力增 卡車司機「開一趟賠一趟」

編譯柯立偉／綜合29日電
全美貨物運輸倚重的柴油價格，越來越貴，本月19日已高達每加侖6元以上。圖為在緬因州一家超市附近的加油站。(美聯社)
全美貨物運輸倚重的柴油價格，越來越貴，本月19日已高達每加侖6元以上。圖為在緬因州一家超市附近的加油站。(美聯社)

油價格連番漲，柴油價格也不遑多讓；截至目前柴油油價已飆漲至每加侖5.5元，較去年同期增加75%，是歷史最高價位；昂貴的柴油使大量依賴此種燃油的卡車司機深受重創，開一趟就賠一趟，如果此等成本無法轉嫁至消費者身上，陸運卡車運輸勢必叫停。

雖然美國國內並非完全沒有柴油庫存，但時值烏俄戰事方酣，美國正向歐洲盟邦出口比過去更多的柴油，以協助歐洲各國盡速擺脫對俄國的能源依賴，導致國內柴油供應量下跌，售價也因此水漲船高。

德州大卡車司機賈墨(Eric Jammer)就說，他駕駛的卡車有22顆輪胎，是陸上最大型車種之一，每天耗油量高達500至700元，跑車成本實在太高；他說：「我現在最遠頂多跑兩天可以來回的路程，不然成本根本不夠我賺的。」

高漲的柴油推高卡車司機跑車成本，同時也加劇通貨膨脹惡化的速度，因為商店必定會將運費增加的成本反映在售價上，轉嫁給消費者。

美國貨運公會(ATA)首席經濟學者克斯特洛(Bob Costello)就說：「美國70%商品是經由卡車再轉空運或水運的，車行必定會把油料成本反映在運費上，支付運費的營業人又會再度把這個成本轉嫁給消費者，因此商店內各種產品的售價最終都會調漲。」

油料成本上升也意外打擊不動產建商，因為需要的用料無法準時抵達；蒙大拿州建商史崔漢(Tom Stringham)就說：「蒙大拿現在很多人要搬家，我們的生意很火爆，但問題是我光等浴缸到貨就要十個月，導致幾乎每一項需要的用料都會嚴重延誤。生意再火爆也賺不到；現在除非能保證卡車司機來回蒙大拿雙向滿載，否則根本不會有人願意送貨來蒙州。」

即便史崔漢經營的建商擁有自己的貨車，但同樣因為柴油價格飆漲而虧錢，他說：「今年上半年支付司機的油料費已經是去年全年的支出，自己去載貨只會更貴。」

油價 德州 蒙大拿州

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