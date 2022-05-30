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還有苦日子… 國會預算處：高通膨持續到明年

編譯盧炯燊陳韻涵／綜合29日電
國會預算辦公室估計，高通膨將持續到明年，民眾負擔將更重。圖為北加州灣區一座加油站5月下旬的油價。(Getty Images)
國會預算辦公室估計，高通膨將持續到明年，民眾負擔將更重。圖為北加州灣區一座加油站5月下旬的油價。(Getty Images)

國會預算處(CBO)近日公布預算與經濟前景(Budget and Economic Outlook)報告，預料高通膨將持續到2023年，隨著物價上漲，國民將承擔更高的生活成本，也可能導致聯邦債務利率高升，帶動赤字增長。

無黨派國會預算處最新公布的預算與經濟前景報告估計，今年通膨的關鍵指標同比去年出現放緩跡象，但由於需求持續超過供應，對價格構成上行壓力，因此通膨仍將處於高位，符合40年來最強勁的趨勢。

衡量通膨指標之一的消費者物價指數(consumer price index)今年增加6.1%，2023年增加3.1%；至於個人消費支出物價指數(personal consumption expenditures index)增長4%，這部分歸因於高需求和勞動力市場吃緊，導致供應鏈緊縮。

國會預算處估計，2022年和2023年的通膨數字會比2021年7月還要高，但考量物價會在2023年到2024年開始回穩，預料會在2024年底接近聯準會(Fed)的2%目標。

國會預算處考量經濟成長趨緩和通膨壓力稍微緩解，加上部分刺激需求的因素開始消退，預估今年實際國內生產總值(real GDP)成長3.1%，失業率則維持在3.8%。

2023年到2026年期間，因為實際貨幣緊縮政策和逐漸式微的財政支持，GDP將以平均每年1.6%的速率成長。

國會預算處的預測表明，拜登政府會繼續受到高通膨所帶來的政治影響，拜登總統的支持率一直受到高通膨所拖累，甚至有可能拖累11月期中選舉，但報告也給白宮帶來一絲希望，即今年的經濟高增長及低失業率，會給拜登政府加分。

此外，報告預計今個財政年度的預算赤字將大幅縮減至1兆360億元，按年減少1兆7390億元，減幅近63%，這主要是經濟自新冠肺炎疫情後強勁復甦，稅收急升。

本年度預算赤字亦比去年7月公布的預測低1180億元，預計下年度赤字將進一步減至9840億元，但隨後幾年會再度擴大，2023年至2032年期間平均赤字約1兆6000億元。

國會預算處匿名官員表示，經濟預測在3月2日之前制訂及確認，並納入俄羅斯2月底入侵烏克蘭的初步影響，但報告並未全面反映戰事可能對物價產生的影響，特別是對食品及能源造成的巨大上行壓力，因此實際通膨數字可能高於報告預測。

預算 拜登 高通

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