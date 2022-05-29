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美國人消暑不限啤酒 改喝罐裝雞尾酒和風味蘇打水

編譯柯立偉／綜合28日電
美國民眾的夏日飲料不限啤酒，罐裝酒精飲料都大行其道。(路透)
美國民眾的夏日飲料不限啤酒，罐裝酒精飲料都大行其道。(路透)

時序將入夏，許多民眾冰箱裡已備好大量啤酒準備一解酷暑，然而近年來啤酒已不再是國人消暑的唯一冷飲，罐裝的雞尾酒和各種風味的蘇打水正大行其道，使民眾可選擇的解暑聖品愈來愈多樣化。

啤酒商墨森庫爾(Molson Coors)副總裁韋德曼(Jamie Wideman)表示，今年6月6日將推出與可口可樂(Coke Cola)合作的「Simply Spiked Lemonade」系列飲品，口味包含草莓、西瓜、藍莓等多樣選擇，有信心能繳出亮麗的銷售成績；他說：「消費者已經開始在喝非酒精飲料來消暑了，而且這種飲料也能作為調酒成分之一，我個人非常期待這款飲料的上市。」

墨森庫爾不是唯一一間推出全新消暑飲品的公司，波士頓啤酒公司「SAM」也和百事可樂(Pepsi)合作，推出全新不含咖啡因的「激浪」(Mountain Dew)；烈酒製造商卡薩多龍舌蘭(Cazadores Tequila)也推出罐裝瑪格麗特，捷克丹尼爾(Jack Daniels)還對威士忌研發了多種口味，如蘋果、可樂、檸檬等供消費者選擇。

根據酒精飲料市調公司「IWSR」統計，雞尾酒在過去幾年的銷售份額增加53%，未來幾年預計也將以29%的速度成長，雖略見放緩，仍吸引許多製造商搶食這塊大餅；不過韋德曼提出警告，隨著消費者選擇更多元，對「難喝飲料」的容忍度也會下降，製造商要推出能吸引消費者掏錢的好喝飲料，才能讓銷售數字細水長流。

可口可樂 咖啡 波士頓

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