即使物價高漲 大賣場因「帶路貨」策略凍漲烤雞

烤雞是各大超市的明星商品，就算烤雞成本上升，超市也願意虧損繼續賣，以吸引顧客購買其它漲價商品。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，儘管通膨導致物價高漲，但好市多 、BJ's等大賣場式量販店的招牌烤雞價格仍舊維持不動，一來是為了用平價烤雞吸引顧客賣更多其他漲價商品，二來則是消費者會以烤雞價為依歸，藉此判定全店商品價格。

CNN指出，雖然年度雞肉價格已上漲16.4%，但好市多和BJ烤雞一樣是4.99元，山姆俱樂部(Sam's Club)烤雞比以上兩家便宜一分錢，邁爾(Meijer)超市則維持在5.99元，巨鷹(Giant Eagle)和大眾超級市場(Publix)也固定在6.99元和7.39元。

這些超市不調漲烤雞價格，背後其實有一套策略，反映出超市一邊對抗通膨，一邊想辦法留住顧客。

烤雞是各大超市的明星商品，有助吸引顧客上門；一般來說，消費者到超市時，除了烤雞還會購買其他商品。

各大公司不調漲烤雞以維持競爭力，就算烤雞成本上升，也願意虧損繼續賣；這種「帶路貨」(loss leader)策略有其原因，店家可提高其他商品價，來彌補烤雞價的損失。

聖約瑟夫大學(SJU)食物行銷部副教授巴斯金(Ernest Baskin)表示：「一旦顧客走進店裡，他們可用其他商品填滿購物車，而這些商品利潤 更大。」

除此之外，消費者很清楚烤雞售價，也容易注意到漲價，就像牛奶或雞蛋 售價一樣，消費者也常靠烤雞價來判定全店價格，因此若不當標示烤雞價格，恐導致深遠影響。

好市多烤雞名聞遐邇，逾十年來堅持不漲，去年賣掉1億600萬元的烤雞；好市多將烤雞放在店家深處，讓顧客要去買烤雞時，忍不住多買幾樣商品。