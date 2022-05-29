明尼蘇達河岸 意外發現8000年前人類頭骨

明尼蘇達州泛舟者找到約8000年前人類頭骨。(WCCO電視台畫面)

兩名皮艇運動員去年9月在明尼蘇達河岸發現了一塊棕色骨頭，立即向倫維爾郡( Renville County)警方報案；這塊骨頭最後輾轉送交人類學家分析，日前經碳測年得出驚人大發現：它很可能是「8000年前(公元前5500年到6000年之間)一個『年輕男性』頭骨的一部分」。

本來擔心可能是失踪者遺骸的哈布爾(Scott Hable)警長表示，根據南達科他州奧古斯塔納大學(Augustana University)考古實驗室報告，此人可能在遠古時期於北美穿越現在明尼蘇達州 的部分地區。

哈布爾說，當倫維爾郡治安官辦公室發布頭骨照片和新聞稿後，包括明尼蘇達印第安人事務委員會(Minnesota Indian Affairs Council)在內的多個明州 美洲原住民 團體，聯繫警長辦公室說，發布頭骨照片「非常冒犯美洲原住民文化」。

哈布爾表示，「由於這些骨頭有可能具有美洲原住民血統，我們必須尊重他們的要求」，照片立即被撤下；頭骨也可望歸還給明州的美洲原住民部落。

明尼蘇達州立大學人類學教授布魯(Kathleen Blue)本月中表示，頭骨主人當年可能在小範圍內以植物、鹿、魚、海龜和淡水貽貝為食，而非隨著哺乳動物和野牛遷徙；她說：「8000年前可能沒有那麼多人在明尼蘇達州走動，因為在此之前，冰川只消退了幾千年；我們對那時期了解不多。」

聯邦調查局人類學家曾檢查頭骨上的凹陷，確定男子頭部曾嚴重受創，不清楚是否因此死亡；但布魯認為，圖片中的顱骨傷口邊緣看來光滑呈圓形，顯示傷口已癒合，並非這名男子的死因。她說：「遭受外傷後，骨骼有驚人的自我修復能力。」

布魯並表示，這個頭骨可能已在河裡漂流數千年或原來是被放置在近水的墓地。她相信，此頭骨必定來自現今當地某部落的祖先。

明尼蘇達州「私人墓地法」規定，「故意擾亂墓地」是重罪；布魯指出，如果不是當地治安官以為頭骨可能來自最近遭謀殺受害者，而將頭骨送到法醫辦公室，這塊頭骨很可能永遠不會被人類學者分析。

哈布爾則表示，由於乾旱，明尼蘇達河部分地區「前所未有地暴露出來」；但他預計他的管轄區不會很快再出土更多頭骨，更不用說另一個來自千年以前的頭骨了。