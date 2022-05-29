我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

明尼蘇達河岸 意外發現8000年前人類頭骨

記者胡玉立／綜合報導
明尼蘇達州泛舟者找到約8000年前人類頭骨。(WCCO電視台畫面)
明尼蘇達州泛舟者找到約8000年前人類頭骨。(WCCO電視台畫面)

兩名皮艇運動員去年9月在明尼蘇達河岸發現了一塊棕色骨頭，立即向倫維爾郡( Renville County)警方報案；這塊骨頭最後輾轉送交人類學家分析，日前經碳測年得出驚人大發現：它很可能是「8000年前(公元前5500年到6000年之間)一個『年輕男性』頭骨的一部分」。

本來擔心可能是失踪者遺骸的哈布爾(Scott Hable)警長表示，根據南達科他州奧古斯塔納大學(Augustana University)考古實驗室報告，此人可能在遠古時期於北美穿越現在明尼蘇達州的部分地區。

哈布爾說，當倫維爾郡治安官辦公室發布頭骨照片和新聞稿後，包括明尼蘇達印第安人事務委員會(Minnesota Indian Affairs Council)在內的多個明州美洲原住民團體，聯繫警長辦公室說，發布頭骨照片「非常冒犯美洲原住民文化」。

哈布爾表示，「由於這些骨頭有可能具有美洲原住民血統，我們必須尊重他們的要求」，照片立即被撤下；頭骨也可望歸還給明州的美洲原住民部落。

明尼蘇達州立大學人類學教授布魯(Kathleen Blue)本月中表示，頭骨主人當年可能在小範圍內以植物、鹿、魚、海龜和淡水貽貝為食，而非隨著哺乳動物和野牛遷徙；她說：「8000年前可能沒有那麼多人在明尼蘇達州走動，因為在此之前，冰川只消退了幾千年；我們對那時期了解不多。」

聯邦調查局人類學家曾檢查頭骨上的凹陷，確定男子頭部曾嚴重受創，不清楚是否因此死亡；但布魯認為，圖片中的顱骨傷口邊緣看來光滑呈圓形，顯示傷口已癒合，並非這名男子的死因。她說：「遭受外傷後，骨骼有驚人的自我修復能力。」

布魯並表示，這個頭骨可能已在河裡漂流數千年或原來是被放置在近水的墓地。她相信，此頭骨必定來自現今當地某部落的祖先。

明尼蘇達州「私人墓地法」規定，「故意擾亂墓地」是重罪；布魯指出，如果不是當地治安官以為頭骨可能來自最近遭謀殺受害者，而將頭骨送到法醫辦公室，這塊頭骨很可能永遠不會被人類學者分析。

哈布爾則表示，由於乾旱，明尼蘇達河部分地區「前所未有地暴露出來」；但他預計他的管轄區不會很快再出土更多頭骨，更不用說另一個來自千年以前的頭骨了。

原住民 明尼蘇達州 明州

上一則

新墨西哥州史上最大山火 禍首竟是林業管理局

下一則

美國人消暑不限啤酒 改喝罐裝雞尾酒和風味蘇打水

延伸閱讀

肝炎、猴痘…全球爆發傳染病 專家說人類應負集體責任

肝炎、猴痘…全球爆發傳染病 專家說人類應負集體責任
明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手

明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手
人工智能：遊戲結束了？

人工智能：遊戲結束了？
4氣候指標惡化新高 聯合國：人類正邁向災難

4氣候指標惡化新高 聯合國：人類正邁向災難

熱門新聞

一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07
拜登總統23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

2022-05-23 06:52
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握