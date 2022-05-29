我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

匹茲堡野外埋藏9噸黃金？傳1863年盜自北方聯邦

記者胡玉立／綜合報導
傳說南北戰爭時有數噸黃金埋在賓州，圖為FBI探員會同賓州自然資源保護廳人員在貝尼澤特鎮展開探測。(美聯社)
傳說南北戰爭時有數噸黃金埋在賓州，圖為FBI探員會同賓州自然資源保護廳人員在貝尼澤特鎮展開探測。(美聯社)

傳說中，1863年內戰時期由北方的聯邦(Union)運往費城美國造幣廠的一批重達9噸黃金，半途失竊或被盜；聯邦調查局(FBI)2018年曾試圖挖掘，最後聲稱什麼都沒有挖到。但FBI官網最新公布與挖掘相關的部分紀錄，卻讓整件事更加撲朔迷離。

根據新發布的政府文件和照片，FBI開挖之前，曾委託地球物理學家進行科學分析，報告結果顯示，地表下的確可能存在大量黃金。

2018年3月13日，尋寶父子檔丹尼斯和凱姆．帕拉達(Dennis and Kem Parada)帶領FBI幹員，到匹茲堡東北約135哩處的Dent's Run林地「挖黃金」；這對父子花了好幾年尋找「傳說中的黃金」，希望能向政府收取報償；不料FBI經幾天大規模挖掘後，宣稱「一無所獲」。

傳說南北戰爭時有數噸黃金埋在賓州，圖為帕拉達父子在賓州尋寶。(美聯社)
傳說南北戰爭時有數噸黃金埋在賓州，圖為帕拉達父子在賓州尋寶。(美聯社)

帕拉達父子懷疑FBI暗中偷走價值數億元黃金，去年成功控告司法部、索取到相關紀錄，交給美聯社公開。之後，FBI開始陸續將相關文件公布於官網。

FBI最新披露的文件顯示，Enviroscan地球物理諮詢公司在開挖前於現場進行過微重力測試，收集到的技術調查數據暗示地表下有質量高達9噸、密度等同黃金的物體。FBI後來藉此報告取得扣押黃金令，然後持續進行數天大規模秘密挖掘行動。

雷諾內華達大學地球物理學教授路易(John Louie)應美聯社要求審查了Enviroscan報告；路易表示，報告證實帕拉達父子的「尋寶者」(Finders Keepers)公司之前自行使用的「方法非常好」，其「黃金就埋在那裡」的結論，在物理上是「合理假設」；但路易也警告說，重力儀僅提供指標性數據，無法證實發現結果。

與此同時，FBI另一項新發布檔案文件，也讓某些人提出更多質疑。就在挖掘事件一年後，2019年3月13日FBI發出一份只有一段話的報告，聲稱幹員「在Dent's Run沒有發現任何東西，沒有發現金屬或其他相關材料；由於有其他優先工作，FBI將結案。」

「尋寶者」代表律師衛斯曼(Anne Weismann)懷疑此報告如此簡潔且時機可疑；她表示，如果政府不提供更全面且同步的黃金搜尋紀錄，她會認為這份紀錄是「為了掩蓋而創造出來的」。

「尋寶者」指出，他們之前自司法部取得的大量文件還包括近1000張黑白照片，顯示FBI的現場挖掘工作。當地居民也曾提及，在挖掘第一天至第二天的半夜時分曾聽到了機器鑽挖的聲音，還有人看到由FBI車輛組成的車隊，其中包括大型裝甲卡車在內。

帕拉達父子懷疑FBI在半夜取走黃金，然後在第二天下午向他們展示了一個空空的大洞。預計FBI未來幾個月還會發布更多相關文件。

FBI 司法部 費城

上一則

新墨西哥、亞利桑那、內華達…8州山火紅旗警告

下一則

國殤日烤肉季 牛肉、雞肉價創新高 熱狗、番茄醬也漲

延伸閱讀

匹茲堡野外埋藏內戰的9噸黃金？ 尋寶獵人質疑FBI私吞

匹茲堡野外埋藏內戰的9噸黃金？ 尋寶獵人質疑FBI私吞
德州小學槍案／美國隨機濫射近兩年增53% 至少1嫌在逃

德州小學槍案／美國隨機濫射近兩年增53% 至少1嫌在逃

奢華蛋糕餐車 快閃南海岸廣場

奢華蛋糕餐車 快閃南海岸廣場
紐約地鐵槍擊案兇嫌律師 控FBI不當取證

紐約地鐵槍擊案兇嫌律師 控FBI不當取證

熱門新聞

一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07
拜登總統23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

2022-05-23 06:52
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握