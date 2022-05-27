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德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

「為何只發生在美國」德州州長：控槍無法阻悲劇

編譯洪毅／綜合26日電
德州州長艾伯特(前排右二)舉行記者會，說明限槍無法阻止慘案發生。(美聯社)
德州州長艾伯特(前排右二)舉行記者會，說明限槍無法阻止慘案發生。(美聯社)

24日釀成21死的德州小學槍擊案後，與槍枝關係密切的國會參議員克魯茲(Ted Cruz)不願就「為何此事只在美國發生？」多作表態，州長艾伯特(Greg Abbott)則說，嚴格控槍無法有效防止悲劇，大城市的治安就是證據；而兩人的共同看法則是認為此事件已被「政治化」。

記者質疑 克魯茲：把事帶入政治很容易

德州聯邦參議員克魯茲(右)25日晚間出席烏瓦德的追悼大會，與郡警長相互安慰。(美...
德州聯邦參議員克魯茲(右)25日晚間出席烏瓦德的追悼大會，與郡警長相互安慰。(美聯社)

克魯茲25日在槍擊事件發生地烏瓦德(Uvalde)守夜活動上，英國天空新聞(Sky News)記者史東(Mark Stone)詢問克魯茲，現在是否該是提出槍枝法案的時刻，克魯茲回答：「要把事情帶入政治很容易」，並指民主黨人的提案無法阻止悲劇發生。

當史東問道：「為何此事只在美國發生？為何所謂『美國例外』是如此恐怖？」時，克魯茲說：「很遺憾你會覺得美國例外如此恐怖，你有了預設的立場」後轉身離去。

史東接著繼續說「這是個只有美國會發生的問題」，克魯茲最後的回覆是「那為什麼全世界的人都要來美國？因為這是世界上最自由、繁榮、安全的國家。」他並要史東「不要再當宣傳機器了」。

克魯茲是最強力反對控槍法案的國會共和黨人之一，也與擁槍團體關係密切，總計得到相關團體44萬2000元的政治獻金，是1989年至2020年間收到此類政治獻金最多的國會議員。

德州州長艾伯特(前排右二)舉行記者會時，曾參選德州州長的民主黨人歐洛克打斷他的發...
德州州長艾伯特(前排右二)舉行記者會時，曾參選德州州長的民主黨人歐洛克打斷他的發言，要州長採取行動遏止慘案繼續發生。(美聯社)

艾伯特：芝加哥每周末槍擊死亡更多

艾伯特同樣也稱嚴格的槍枝管控不會阻止悲劇發生，「芝加哥、洛杉磯、紐約，都證明這件事」，「我很不想這樣講，但是芝加哥每個周末因槍擊案而死的人數，都比這次的校園槍擊案犧牲者還要多。」

這些城市及所屬州都是民主黨占優勢，伊利諾州州長普利茨克(J.B. Pritzker)駁斥艾伯特的說法，指芝加哥槍擊案的槍枝大部分都來自伊利諾州以外的地方；洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)則說，該市祭出槍枝管制後，已成為槍擊死亡率最低的城市之一。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)發言人則說：「當紅州的謀殺率比藍州高時，民選官員應該好好思考為何會讓這種事情發生。」

聯邦疾病防治中心(CDC)的數字顯示，德州2020年的謀殺率為10萬分之7.6，高於加州的6.1及紐約州的4.7，但是低於伊利諾州的11.2，謀殺率最高的則是密西西比州的20.5。

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