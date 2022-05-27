民調：多數支持購槍背景調查 不贊成限縮擁槍

維州民眾在NRA總部前舉行的活動上，主張限制槍枝泛濫。(Getty Images)

德州 小學發生21人喪命的嚴重槍擊案後，全國再度響起的限槍呼聲並沒有給共和黨 人帶來壓力，因為多數民眾不贊成限縮擁槍權，但民調顯示，大多數人支持對購槍者進行背景調查。

國會共和黨人認為，國家不應有嚴格的槍枝管控，因為嚴格限槍不會阻止大規模槍案的發生。蓋洛普(Gallup)公司今年初的調查顯示，只有36%的民眾對目前的槍枝狀況不滿，希望嚴格限槍；而滿意現狀的人占41%，不滿現狀但又不願限槍太嚴的人為13%，不希望限槍變化的人是7%，三者的人數占到61%，因此不構成對共和黨人的政治壓力。

有線電視新聞網(CNN)報導，人們對限槍問題的看法雖然年年在變，但「不滿現狀和希望嚴格限槍」的人，從來沒有成為美國的多數。

在槍枝問題上得到選民的信任，共和黨人與民主黨 人的比重基本相同，丕優(Pew)研究中心今年初的調查表明，38%的美國人支持共和黨的槍枝政策，而支持民主黨槍枝政策的人是37%，因此多數共和黨人沒有壓力要在限槍上採取行動。

CNN和SSRS公司今年初的調查發現，在傾向共和黨的選民中，45%的人認為槍枝是今年國會選舉的重要議題；在傾向民主黨的選民中，40%的人認為槍枝問題重要。而認為槍枝是重要議題的選民，在2020年大選中更可能是支持前總統川普而不是拜登。

報導指出，因此，認為德州小學的槍案將改變人們的觀點現在為時尚早，但如果民主黨人想拉攏任何共和黨人支持限槍，現在就要行動，否則歷史的經驗證明將難以再有機會，除非發生另一起大規模槍案。

但晨間諮詢(Morning Consult)和政治網站(Politico)的調查顯示，88%的民眾支持對購槍人進行背景調查，其中73%的人是強烈支持，15%的人為有限支持。只有4%的人表示堅決反對，有限反對的人也占4%，5%的人沒有意見。

調查中，81%的人支持對自行到槍店和槍展的購槍進行背景調查；84%的人表示，對被執法部門認為是危險人物以及有精神疾病的人應實行禁槍令，79%的人支持對禁飛名單的人實行禁槍令。

75%的人贊成設立槍枝銷售的全國資料庫，67%的人贊成禁售攻擊性武器。

調查是25日採訪1920名登記選民的結果，正負誤差為2個百分點。