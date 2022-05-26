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得票相差不到1個百分點 賓州共和黨參議員初選重計票

記者張聲肇／綜合報導
共和黨賓州聯邦參議員初選，獲川普支持的名醫奧茲(右)和前對沖基金經理麥考米克(左)，兩人得票難分軒輊，奧茲稍占上風，依法必須重新計票。(美聯社)
共和黨賓州聯邦參議員初選，獲川普支持的名醫奧茲(右)和前對沖基金經理麥考米克(左)，兩人得票難分軒輊，奧茲稍占上風，依法必須重新計票。(美聯社)

賓州聯邦參議員共和黨初選，名醫奧茲和商人麥考米克得票相差不到1個百分點，難分軒輊， 代理州務卿查普曼(Leigh Chapman)2日宣布，依據州法，重新計票。

查普曼說，5月17日選舉結果，票數最高的頭兩名，得票數相差不到百分之一，根據賓州法律，應予重計。各郡應在6月7日之前完成重新計票，6月8日前將計票結果報給州務卿。

有效票130多萬張，奧茲領先麥考米克僅947票。川普支持奧茲，叫他自行宣布勝選就得了，何必投票決定或重新計票。

麥考米克很得意自己贏得41.8萬張票，67郡當中，在37郡領先，還說歷史性高投票率是他和奧茲得票僅些微差距的原因。他的團隊希望重計工作儘速完成，好讓共和黨早日團結起來，共同對付「社會主義者｣費特曼(John Fetterman)。

不管誰代表共和黨和費特曼較勁，賓州在聯邦參議員的這席，對哪一黨將是參院多數黨，至關重要。該席次目前被共和黨圖米(Patrick Toomey)佔著。已當了11年參議員涂米已宣布退休。

民主黨參院競選委員會樂見共和黨「分裂」，發言人伯格斯坦(David Bergstein)認為，不管誰勝出，都表示該黨「永無休止的內鬥」已重傷候選人，這樣的候選人只能「跛腳」踏進秋天大選的戰場。

目前不知其中多少郵寄票的選舉人未親手註明投票日期。賓州州務卿辦公室公布的初步計票統計顯示，郵寄票當中，32%投給麥考米克，23%支持奧茲，因此重算可能有利麥考米克。選民親到投票所投的票，奧茲得票數高於麥考米克。

共和黨 投票 賓州

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