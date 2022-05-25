內政一團亂 拜登到亞洲力推美價值觀

拜登 總統首度亞洲行程，主要目標是推動全球經濟新秩序、在貿易新協定裡提升民主、另邀集印太地區領袖多多幫忙協防烏克蘭，即便戰爭讓各國人民感到一些痛楚，換言之，拜登是把國內推動得很辛苦的價值觀，向印太地區推銷。

美聯社24日報導，拜登滿懷希望地宣布「印太經濟架構」(Indo-Pacific Economic Framework)時說，21世紀經濟的未來，大致是由印太及美國決定的；這是他前往南韓、日本拜訪五天，較鮮明的亮點之一。印太經濟架構獲太平洋12國領袖認同，包括日本首相岸田文雄。

拜登就貿易取得重大成果，卻因自己脫稿談到敏感的台灣事務，而被掩蓋；回答中國想武統台灣、美國是否願出兵協防台灣問題時，拜登說沒錯；拜登隨後雖改口稱美國政策沒變，但他當時已顯示，自己改變美國政策的調性，俄羅斯侵略烏克蘭之後，美國更願主動幫助盟邦抵禦可能的威脅。

前美國外交官唐偉康(Kurt Tong)表示，拜登的台灣談話聽來不像失言，比較像找方法嚇阻中國，讓台灣及盟邦如日本覺得安心；因為俄烏戰爭，情勢必須這麼做。

拜登24日在非正式印太安全聯盟四方安全對話(Quad)上，敦促各國要加強努力，阻止俄國 總統普亭的侵略；這話顯然是有意講給印度 總理莫迪聽的；印度不像美國其他幾乎所有盟邦，至今還沒制裁俄國，甚至連譴責都沒有。

拜登隨後與莫迪進行一對一會談，會後對外宣布，美國與印度就如何緩解俄烏戰爭的負面效應，會繼續磋商；但莫迪裝沒聽見拜登抱負滿滿的聲明，只談一連串貿易及投資印度首要事宜。

拜登如此賣力演出，背景是美國國內日益不滿；通膨、嬰兒配方奶粉短絀、政治不睦，11月期中選舉之前，美國陷入停滯狀態，民主黨很可能喪失國會的控制權。

美國制裁俄國，千百萬民眾因汽油、果菜等必需品價格高漲，目前態度有所轉變；美聯社及NORC公共研究中心最新民調指出，51%受訪者覺得施政前提應在縮小對美國經濟的損害，相形3月的55%出現下降。