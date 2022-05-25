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抗衡中國「一帶一路」 日美澳印承諾 砸500億助印太基建

編譯陳韋廷／綜合報導
「四方安全對話」領袖24日在東京日本首相官邸舉行峰會。左起為澳洲新總理亞伯尼希、拜登總統、印度總理莫迪，及日本首相岸田文雄。(美聯社)
「四方安全對話」領袖24日在東京日本首相官邸舉行峰會。左起為澳洲新總理亞伯尼希、拜登總統、印度總理莫迪，及日本首相岸田文雄。(美聯社)

共同社報導，「四方安全對話」(Quad)四國領袖24日在東京峰會後的聯合聲明承諾，未來五年向印太地區提供逾500億美元的基礎建設援助和投資，以實現「自由開放的印太」。此外，考慮到中國「一帶一路」倡議，四國還將透過支援面臨債務問題的發展中國家來進行抗衡。為有助於其防災及應對氣候變化，將向周邊各國提供衛星信息。

四方安全對話24日的聲明並未明確點名中國，但被認為是劍指中國。

日本、美國、澳洲印度領袖在聲明中含蓄警告：「我們強烈反對藉由任何脅迫、挑釁和單方面的行為，來試圖改變現狀和加劇區域緊張，像是把爭議性地物軍事化、以危險方式使用海警船隻和海上民兵，以及試圖阻撓他國的離岸資源開發活動等。」聲明並稱對「包容、具有韌性且自由開放的印太地區堅定不移的承諾」，同時警告反對南海、東海軍事化。

烏克蘭戰爭局勢方面，四國領袖表明關切並確認任何地區都必須尊重主權和領土完整的原則。但微妙的是聯合聲明沒有一字提到俄國，也沒有譴責俄國。由於俄國與印度關係密切，此舉被認為是其他美日澳三國向印度總理莫迪讓步。

聲明還明載，包含東海、南海在內，對基於規則的海洋秩序所造成的挑戰，美日印澳將予以對抗，支持對國際法(尤其是聯合國海洋法公約)的尊重，並擁護維持航行及上空飛行的自由。

澳洲新任總理亞伯尼希(Anthony Albanese)同日宣布明年的「四方安全對話」峰會在澳洲舉辦。本屆峰會亞伯尼希強調氣候變遷。

與會各方還一致同意設置監視區域內非法捕撈情形的框架，力求提升掌握海洋狀況的能力，並促進與周邊各國共享資訊。此外，四國還將在人道主義援助和災害救援領域加強合作。

另外，四國領袖在會上也就合作促使北韓完全無核化達成共識，並討論北韓新冠疫情情勢。

澳洲 印度 俄國

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