挑釁？日美澳印峰會之際 中俄軍機飛近日韓

澳洲總理亞伯尼希（由左至右）、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪念4日出席在東京舉行的「四方安全對話」峰會。（歐新社）

日美澳印「四方安全對話」(QUAD)峰會24日在東京舉行之際，中國與俄羅斯共六架軍機同日繞日本 列島進行聯合巡航演習。此舉引起日韓的警戒，接連緊急派出戰機升空因應，顯示區域局勢有所升溫。日本防衛大臣岸信夫24日表示，中俄軍機共同編隊繞行日本周邊上空，這是對日本示威，日本已透過外交管道表達重大憂慮。

中、俄國國防部 發出聲明證實演習一事。中國國防部24日晚宣布，當天與俄軍在「日本海、東海、西太平洋」海域上空進行戰略巡航。

俄國國防部聲明稱，俄方「圖─95」戰略轟炸機與陸方「轟─6K」戰略轟炸機，在日本海與東海上空進行13小時的聯合空中巡航，飛行期間嚴格按照國際法規定行事，未侵犯他國領空。

在演習中，日韓兩國軍機對俄中飛機進行追蹤。

中國的兩架H6轟炸機與看似另兩架H6轟炸機輪替現蹤。四架轟炸機往返於沖繩本島與宮古島之間，並未入侵日本領空。四架轟炸機中途飛行到太平洋遠處，行動罕見。

中國分析人士此前曾指出，與俄國轟炸機聯合巡航目的之一是警告美國別用QUAD等倡議「製造麻煩」。

日本首相岸田文雄24日在「四方安全對話」峰會後的記者會上表示，美日印澳四國元首一致認為，絕對不容許以武力片面改變現狀。

岸信夫指出，中俄聯合飛行日本周邊上空意在對身為主辦國的日本採取示威行動，而且聯合飛行時間正是四方安全對話(QUAD)召開時，挑釁度增高，指此次演習「不可接受」。

日本產經新聞指出，這是自去年11月以來，首次有中俄轟炸機在日本周邊編隊飛行，也是自俄烏戰爭以來首見。

去年10月，中俄曾派出10艘軍艦繞行日本列島。

南韓軍方也發出聲明說，兩架中國軍機和四架俄國軍機一度進入南韓東部防空識別區但未入侵領空，韓方立即派出數架戰機因應。