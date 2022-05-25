我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

挑釁？日美澳印峰會之際 中俄軍機飛近日韓

編譯陳韋廷、記者廖士鋒／綜合報導
澳洲總理亞伯尼希（由左至右）、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪念4日出席在東京舉行的「四方安全對話」峰會。（歐新社）
澳洲總理亞伯尼希（由左至右）、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪念4日出席在東京舉行的「四方安全對話」峰會。（歐新社）

日美澳印「四方安全對話」(QUAD)峰會24日在東京舉行之際，中國與俄羅斯共六架軍機同日繞日本列島進行聯合巡航演習。此舉引起日韓的警戒，接連緊急派出戰機升空因應，顯示區域局勢有所升溫。日本防衛大臣岸信夫24日表示，中俄軍機共同編隊繞行日本周邊上空，這是對日本示威，日本已透過外交管道表達重大憂慮。

中、俄國國防部發出聲明證實演習一事。中國國防部24日晚宣布，當天與俄軍在「日本海、東海、西太平洋」海域上空進行戰略巡航。 

俄國國防部聲明稱，俄方「圖─95」戰略轟炸機與陸方「轟─6K」戰略轟炸機，在日本海與東海上空進行13小時的聯合空中巡航，飛行期間嚴格按照國際法規定行事，未侵犯他國領空。

在演習中，日韓兩國軍機對俄中飛機進行追蹤。 

中國的兩架H6轟炸機與看似另兩架H6轟炸機輪替現蹤。四架轟炸機往返於沖繩本島與宮古島之間，並未入侵日本領空。四架轟炸機中途飛行到太平洋遠處，行動罕見。

中國分析人士此前曾指出，與俄國轟炸機聯合巡航目的之一是警告美國別用QUAD等倡議「製造麻煩」。

日本首相岸田文雄24日在「四方安全對話」峰會後的記者會上表示，美日印澳四國元首一致認為，絕對不容許以武力片面改變現狀。

岸信夫指出，中俄聯合飛行日本周邊上空意在對身為主辦國的日本採取示威行動，而且聯合飛行時間正是四方安全對話(QUAD)召開時，挑釁度增高，指此次演習「不可接受」。

日本產經新聞指出，這是自去年11月以來，首次有中俄轟炸機在日本周邊編隊飛行，也是自俄烏戰爭以來首見。

去年10月，中俄曾派出10艘軍艦繞行日本列島。

南韓軍方也發出聲明說，兩架中國軍機和四架俄國軍機一度進入南韓東部防空識別區但未入侵領空，韓方立即派出數架戰機因應。

日本 俄國 國防部

上一則

內政一團亂 拜登到亞洲力推美價值觀

下一則

「密切接觸」傳猴痘病毒 拜登：有疫苗 勿需隔離

延伸閱讀

中國該怕Quad嗎？6大重點一次看

中國該怕Quad嗎？6大重點一次看
中俄轟炸機日本附近巡航 美：顯示美日關係堅固

中俄轟炸機日本附近巡航 美：顯示美日關係堅固
拜登保台發言震懾中國 日本自民黨內部大表歡迎

拜登保台發言震懾中國 日本自民黨內部大表歡迎
拜登會澳洲新任總理 有說有笑氣氛融洽

拜登會澳洲新任總理 有說有笑氣氛融洽

熱門新聞

圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
2012年4月被惡房客打成重傷的周文偉。本報檔案照

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

2022-05-17 10:05
圖為空難發生後，中國救援人員現場搜救。(美聯社)

美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」

2022-05-18 02:30
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況