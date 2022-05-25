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對台戰略模糊政策終結？拜登否認

記者張文馨／華盛頓報導

拜登24日結束亞洲行，美中台議題仍持續延燒，國務卿布林肯將在26日說明拜登政府的中國政策；國務院發言人普萊斯24日重申，美國的「一個中國」政策和對台海和平穩定的承諾沒有改變，也會根據台灣關係法提供台灣足以自我防衛的軍事手段，美國持續履行承諾，台灣人應該放心。

拜登23日在日本東京說，若中國大陸以武力奪取台灣，美國將軍事介入保衛台灣；但他24日回應記者時，否認美國長期奉行的戰略模糊政策已經終結。

在當天的「四方安全對話」(QUAD)會後記者會上，有線電視新聞網(CNN)記者戴蒙德對拜登提問：「總統先生，請問對台灣的戰略模糊政策已經結束了嗎？」

拜登回答：「沒有。」戴蒙德追問：「能解釋一下嗎？」拜登回答：「不行」。

另一名記者提問，中國犯台時美國是否會派兵到台灣，拜登回應：「政策根本沒變，我昨天發表聲明時就說過了」。

戰略模糊指的是美國依一中政策支持台灣確保自我防衛的能力，但不明確保證，當中國解放軍犯台時會協防台灣；該戰略被認為能有效遏止北京野心，符合美國國家利益，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)去年就表態反對走向戰略清晰。

普萊斯(Ned Price)在例行記者會表示，正如拜登所說，美國對台政策沒有改變，將持續致力於支持台海的和平穩定，過去如是，現在亦然；美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，以及對台海和平穩定的承諾，均未改變。

記者詢問，有了美國可能軍事介入保衛台灣，台灣人應該比以前更放心嗎？

普萊斯說，「台灣人應該可以放心」，美國將持續信守並完整履行根據台灣關係法所做的承諾，美國會在與一中政策保持一致的狀態下落實。

普萊斯也提到，中國屢次試圖在中方的簡報會和資深官員的聲明中扭曲美國政策，中方指美國奉行北京的一個中國原則，這是錯的。

「一中原則和一中政策不同。」普萊斯表示，根據中國所說，他們一中原則下所衍生的承諾，與美國一中政策有的承諾不同。

普萊斯表示，美國致力信守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，這項長期政策立場沒有改變，為相當敏感的政策問題，美國的措辭極為謹慎精確，敦促中國停止扭曲美國政策以及美國資深官員的說法。

拜登24日在日本東京參加美日印澳四方安全對話(Quad)領導人峰會，中國與俄羅斯軍機同日執行聯合巡航演習，被認為劍指以美國為首的聯盟。

普萊斯表示，這項行動很可能是北京與莫斯科提前講好的，加上俄羅斯對烏克蘭的侵略等種種作為，展現了中俄聯合聲明所述「友好沒有止境、合作沒有禁區」的夥伴關係依舊活躍。

此外，國務院24日公布，布林肯將於26日就拜登政府的「中國政策」發表演說。布林肯原定本月5日在喬治華盛頓大學演說，但他4日確診新冠肺炎而延後這場活動。

拜登 一中政策 台灣關係法

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