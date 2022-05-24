紐時：公職任內尾聲 庫許納、米努勤以權謀私

前白宮資深顧問庫許納(中)被媒體指控在職期間利用推動美國在中東的計畫，與中東權貴謀取私利。圖為庫許納2018年在華府接待來訪的沙烏地阿拉伯官員。(Getty Images)

前白宮資深顧問、川普 女婿庫許納 (Jared Kushner)與前財政部長米努勤 (Steven Mnuchin)，被指控利用川普任內公職身分，透過外交管道在中東地區謀取私人商業利益，引發爭議。

2020年總統大選即將登場之前，川普政府官員宣布推出名稱為「亞伯拉罕基金」(Abraham Fund)倡議計畫，目標要為中東地區籌募30億元經濟發展經費。

這項計畫的合作對象為「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)當中的國家。2020年，美國斡旋之下，阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹、摩洛哥與以色列達成「亞伯拉罕協議」，外交關係得以正常化。

不過，「亞伯拉罕基金」還沒有設立帳號、聘請員工、獲得經費或推出計畫，就因為川普連任失敗而畫下句點。庫許納與米努勤都在川普任期尾聲最後幾個月裡大量密集走訪中東國家，大力推動「亞伯拉罕基金」並為基金募款。

紐約時報報導，當官方版本的「亞伯拉罕基金」隨著川普政府下台而結束之後，庫許納與米努勤很快便改以私人方式，利用先前「亞伯拉罕基金」外交接觸，各自謀取商業利益。

報導指出，三個月之內，米努勤新成立的一家公司便推出投資計畫，從阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達等國敲定總值約5億元的投資承諾，一項沙烏地阿拉伯投資基金也承諾投注10億元。庫許納創立的新公司則在他卸下公職身分後的半年之際，與沙烏地阿拉伯達成價值20億元的投資協議。

紐約時報上個月報導指出，沙烏地阿拉伯投資庫許納、米努勤的私人基金，引發政府操守專家及民主黨籍國會議員質疑涉嫌利益衝突。然而，進一步檢視庫許納、米努勤在川普任期尾聲的出差行程，則引起另一層爭議：身為政府高層官員有機會透過外交管道接觸外國元首，但兩人是否濫用外交機會，做為謀取私人商業利益的機會。

2020年大選結束後的數周期間，庫許納總共三度出訪中東，最後一次行程是2021年1月5日在沙烏地阿拉伯參加波灣國家峰會，米努勤則在同一天也展開中東訪問行程，與沙國、阿聯、卡達及科威特財富基金主管舉行私人會議，會議對象都是米努勤公司爭取的投資者。2021年1月6日發生國會暴動，米努勤緊急取消科威特行程趕回美國，在沙國也只會晤了沙國財政部長。