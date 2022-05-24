拉攏亞裔選票 民主黨成立新PAC鎖定餐館、雜貨店

亞裔選民的影響力逐漸受到主流政治重視。圖為集會抗議仇恨亞裔的人群。（本報檔案照）

民主黨 加速動員亞裔 美國選民，前所未見投資數百萬元，成立新超級政治行動委員會(PAC)「正義讓我們團結」(Justice Unites Us)，以便在11月期中選舉時擴大美國成長最快的亞裔投票 率。

亞裔是美國成長最快的族裔，2020年選舉時投票率創下新高；民主黨盼能善加利用這一點，繼續維持過去亞裔對民主黨的支持度。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，民主黨在亞裔傳統月宣布新成立的「正義讓我們團結」，但其實今年早已在2022年參院關鍵選區的亞利桑納、喬治亞、內華達和賓州默默支出85萬元，且打算再投資更多，但目前尚不清楚確切數字。

這個新PAC除了大範圍逐戶敲門與傳統選民互動外，還打算重新組織餐廳和雜貨店等小企業，這些地方往往是地方移民和族裔的連結樞紐。

俄亥俄州辛辛那提首位亞裔市長普雷瓦爾(Aftab Pureval)表示：「亞裔很強大，現在足以左右選舉。」

普雷瓦爾指出，這些地方小企業是亞太裔社群的核心，他們支持宗教、社區和文化活動，但未有政黨真正接觸過他們。

過去數十年來，政黨向來盼尋求西語裔和非裔選民的支持，但多元亞太裔族群近年也開始展現政治影響力。如今兩黨要觸及亞太裔選民顯得更具挑戰性，且成本高昂。

民主黨策士兼「正義讓我們團結」執行主任阮銘(Minh Nguyen，音譯)表示：「過去亞太裔的政治參與落後其他種族與族裔，因為大政黨未能投資並動員這群關鍵選民，但2020年永久改變大局。」

根據聯邦人口普查局，亞太裔2020年投票率大增10個百分點，相較之下，白人和西語裔選民各增6個百分點，非裔則僅增加3個百分點；此外，任何關鍵州的亞太裔投票率均超越其他族裔。

與此同時，共和黨也摩拳擦掌加緊行動；韓裔共和黨聯邦眾議員金映玉(Young Kim)和朴銀珠(Michelle Steel)成功推翻加州過去由民主黨占據的國會席次。

根據2020年出口民調，每三個亞太裔選民中，約有兩人支持拜登總統，但投給民主黨的亞太裔自2016年以來已縮減約5個百分點。