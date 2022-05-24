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至少14州15名檢察長參選人 宣揚2020大選舞弊論

編譯柯立偉／綜合23日電
喬治亞州檢察長參選人高登(John Gordon)，多次公開表示只要當選將會徹查2020年大選的舞弊案。（Getty Images）
喬治亞州檢察長參選人高登(John Gordon)，多次公開表示只要當選將會徹查2020年大選的舞弊案。（Getty Images）

前總統川普不甘落敗而提出的「選舉被竊論」雖未獲得各級法院判決及主流民意的認同，但在政壇上仍有一定支持度；NBC報導，目前至少15位支持這種論據的人在14個州參選檢察長，其中包含喬治亞州、威斯康辛州、密西根州與亞利桑納等四個搖擺州；專家分析，一旦讓這些人當選，恐延續川普選舉被竊論。

喬治亞州檢察長參選人高登(John Gordon)就是選舉被竊論的支持者，多次公開表示只要當選將會徹查2020年大選的舞弊案，高登的對手、民調較為領先的民主黨籍州檢察長候選人珍．喬丹(Jen Jordan)批評：「一旦高登當選，川普又回鍋選2024，如何期待喬州司法公正？」

威斯康辛州共和黨籍檢察長參選人之一的凱倫．穆勒(Karen Mueller)比起高登更加激進，表示「2020年總統大選認證過程根本不做數，應予撤銷」；威州現任檢察長考爾(Josh Kau)抨擊：「威州需要一個能『捍衛而非破壞選民意志』的檢察長，否則對整個民主制度有極為負面的影響。」

密西根州檢察長參選人迪培諾(Matthew DePerno)也宣揚選舉陰謀論，甚止曾僅憑「拜登不可能在過去大選中都是共和黨獲勝的選區翻盤」的無據臆測興訟，即便被各項驗票結論與法院判決打臉，仍不改其志地堅稱拜登作票。

亞利桑納州則共有六位共和黨籍參選人，其中哈馬德(Abraham Hamadeh)與格拉斯曼(Rodney Glassman)是支持選舉被竊論立場最鮮明者，另外四位對此議題著墨不深；哈馬德與格拉斯曼兩人堅稱拜登絕沒有在亞利桑納勝出，甚至還指控媒體選擇性報導，不向大眾公開那些所謂的川普勝選的證據。

非營利組織「眾合行動」(States United Action)執行長喬安娜．利德蓋特(Joanna Lydgate)說：「我很擔心如果這幾人當選，川普又跑出來選2024，剛好這四個州的紅藍票數差太近的話，檢察長反而可能濫用權力為川普瞞天過海，謊稱川普贏得該州選票。」

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