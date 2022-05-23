專門疫苗來了？今秋接種流感 可加打新冠疫苗

聯邦政府擬趁秋季民眾接種流感疫苗之際，一起提供新冠疫苗接種，屆時可能會有針對下一波流行病毒株的專門疫苗。(美聯社)

隨著新冠病毒深入日常生活，科學家和聯邦衛生官員擬定防疫新策略；紐約時報報導，聯邦政府 擬趁秋季民眾接種流感疫苗 之際，一起提供新冠疫苗接種，屆時可能會有針對下一波流行病毒株的專門疫苗。

報導指出，秋季新冠疫苗計畫大量借鏡自年度流感疫苗配發，這有望成為美國人未來數年抵抗新冠病毒的範本。

不過部分專家質疑，民眾早已對大流行病感到厭倦，是否願意接受新一波接種計畫；這些專門疫苗推廣速度是否夠快，讓最需要的民眾接種；以及多數美國人有無施打的必要。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )科學顧問將於6月28日開會，討論哪一種新冠變種病毒最可能在冬季時盛行，讓製造商有時間決定是否要修改疫苗與增加產量，以期在10月前產出數億劑疫苗。

不過這群顧問已表明，除非出現有力證據指出，現有疫苗不再有效，且修改版本的疫苗會更有效，他們才會支持新疫苗。

這表示聯邦政府將鼓勵符合資格的美國人，在今年秋季同時接種新冠和流感疫苗，而且可在同一地方接種，包括藥局、醫生辦公室、簡易診所等。FDA和聯邦疾病防治中心(CDC)科學顧問6月將討論進一步細節，例如符合接種資格的對象。

這項計畫的缺點也顯而易見，早在疫苗季前半年，科學家和聯邦衛生官員經常在春季依南半球流行情況和其他變因預設流感疫苗劑型。但有幾年的情況是，流感疫苗已製出，但病毒株改變，結果兩者搭不太起來。

目前Omicron名列秋季新冠疫苗候選的病毒株之一，但就算疫苗無法完全針對病毒株，仍可提供部分保護力。

科羅拉多州凱瑟醫療中心(Kaiser Permanente)醫師戴里(Matthew Daley)認為，全國新一波疫苗接種計畫沒必要勞師動眾；專家也擔心民眾可能不急著接種，而且一再接種反而會降低疫苗效力。例如只打一年流感疫苗的人，比連續兩年接種者有更強的免疫力。

FDA疫苗長馬克斯(Peter Marks)則表示，這項計畫可節省時間，讓更多人接種兩種疫苗，這是兩全其美的好辦法。